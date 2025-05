Mapfre promove seminário sobre segurança nas operações aéreas

A Mapfre, uma das principais referências em seguros aeronáuticos no país, realiza na próxima terça-feira (13/05), o I Seminário Mapfre de Segurança nas Operações Aéreas. O evento será realizado na sede da companhia, em São Paulo (com transmissão on-line), e reunirá especialistas, executivos de empresas do setor e representantes de entidades para discutir os principais riscos e soluções voltadas à segurança na aviação brasileira, com ênfase no papel estratégico do mercado segurador.



Com 49,5% de participação no segmento de seguros aeronáuticos, a Mapfre lidera esse mercado no país e busca, com a iniciativa, promover uma discussão técnica sobre os fatores que impactam a segurança nas operações aéreas, desde a aviação geral até a aviação comercial e agrícola. A programação inclui quatro paineis temáticos e o lançamento do ‘Mapfre Air’, nova ferramenta da empresa voltada à inovação em seguros e serviços para o setor aeronáutico.



“Nosso objetivo é provocar uma discussão qualificada, que vá além das estatísticas. Acreditamos que o setor de seguros tem um papel estratégico na construção de uma cultura de segurança, atuando desde a precificação baseada em risco até a exigência de padrões operacionais mais elevados. Não se trata apenas de proteger ativos, mas de gerar valor para toda a cadeia da aviação”, afirma Carlos Eduardo Polizio, superintendente de seguro aeronáutico da Mapfre.



O encontro será moderado por Carlos Eduardo Polizio, superintendente de seguro aeronáutico da seguradora, com a presença do CEO de negócios da companhia, Oscar Celada e de nomes reconhecidos do mercado de aviação. A expectativa é que o evento contribua para o alinhamento de práticas e o fortalecimento de uma cultura de prevenção em meio a um cenário de crescimento do setor e aumento da complexidade operacional.

Paineis discutem aviação geral, comercial e agrícola



No primeiro painel, dedicado à aviação geral, o foco recai sobre os fatores humanos e operacionais, apontados como causa em mais de 75% dos acidentes registrados no país. Participam da discussão Cel. Luiz Bohrer (Air Safety), Domingos Afonso (Helimarte), Eng. Diniz (G&R) e Raul Marinho (ABAG).



O segundo painel aborda a aviação agrícola, setor que tem registrado crescimento acelerado, mas também aumento no número de ocorrências. Os convidados Luiz Fabiano (Aeroglobo/Flight Safety), Thiago Magalhães (SINDAG) e Fernando Celestrino (McLarens) discutem os desafios operacionais, o impacto da pressão por produtividade e as lacunas em treinamento.



No terceiro painel, o tema será a aviação comercial e a capacidade de resposta a emergências, diante de eventos que vão de incidentes técnicos a crises reputacionais. O consultor Maurício Pontes (C5i) e o advogado Dr. Julio Costa (HFW) analisam o preparo das companhias aéreas e as novas demandas enfrentadas pelo setor segurador.



Encerrando o evento, o quarto painel irá trazer uma visão do mercado segurador e ressegurador sobre a prevenção de perdas. Participam Gabriella Bonilha (Vokan), Daniel Fraga (Dancor), Alexandre Marroquim (Alper) e Felipe Aragão (Latin Re), debatendo desde a análise de risco até a qualificação técnica dos segurados como estratégia de mitigação.

Serviço:



I Seminário Mapfre de Segurança nas Operações Aéreas – visão do Mercado Segurador



Data: 13 de maio de 2025



Horário: 8h às 13h10



Transmissão online pelo link