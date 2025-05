Bvix completa 1 ano com lançamento de seguros “para todos”

EXCLUSIVO – “Seguro para todos, para todas as famílias brasileiras”. Esse é o desejo do CEO da Bvix, Edson Calheiros. A seguradora completou um ano de atuação no mercado brasileiro. Ele comentou, durante a comemoração do aniversário, que o primeiro ano é muito complexo, porque é preciso vencer as dificuldades naturais de construir uma empresa do zero. “Temos que vencer os processos regulatórios que no Brasil são bem pesados, mas essenciais para manter a credibilidade do mercado seguro”, comentou.

Para ultrapassar as barreiras Calheiros disse que contou com uma equipe bem preparada, e não apenas com o negócio em si. A Bvix, já em seu primeiro ano, conseguiu ter liquidez e ser lucrativa. A seguradora distirbui seus produtos através de corretores de seguros. Ela atua na categoria regulatória S3, operando desde seguros inclusivos até grandes riscos.

A companhia elegeu a proteção dos mais vulneráveis como uma de suas bandeiras, e como exemplo ele citou o seguro para mulheres vítimas de violência de gênero. A empresa tambémn elegeu a comercialização de produtos de pessoas em supermercados

“A Bvix vem para trabalhar essa ideia de que seguro é para todos. E a gente está sendo muito feliz. Acabamos de galgar o 26º lugar no ranking da Susep com apenas um ano de experiência”, comemorou Calheiros.

Ed de Almeida Carlos, diretor de Planejamento e Comercial da Bvix Seguradora, afirmou que esse primeiro ano de fundação da operação foi de aumento de parcerias com corretores. “Agora, para os próximos passos, desse segundo ano em diante, a nossa ideia é ampliar a presença em outras regiões, que não só São Paulo. Vamos também ampliar o nosso portfólio de soluções para produtos como seguro-garantia, linhas financeiras, seguro-viagem, para poder, de fato, oferecer cada vez mais soluções completas e inovadoras para o mercado”.