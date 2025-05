Sincor-MS realiza encontro de capacitação para corretores

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Mato Grosso do Sul (Sincor-MS) realiza amanhã, 8 de maio, um encontro que é uma oportunidade ímpar de aprofundamento de conhecimentos, intercâmbio de experiências e ampliação da compreensão sobre as dinâmicas do mercado segurador regional e nacional.

O evento foi cuidadosamente planejado para atender às necessidades de mais de 300 profissionais, divididos em corretores de seguros, diretores e colaboradores de corretoras, promovendo um ambiente propício ao aprendizado e à troca de informações qualificadas.

Ao longo do dia, o evento organizado pelo Sincor-MS contará com palestras ministradas por especialistas de renome, autoridades de destaque no cenário nacional e regional, além de painéis de discussão abordando as principais tendências do mercado segurador. Também haverá momentos dedicados ao networking, essenciais para fortalecer vínculos profissionais e ampliar oportunidades de negócios.

Este encontro contribuirá para o seu desenvolvimento profissional, atualização de conhecimentos e fortalecimento da atuação desses profissionais no setor de seguros.

Serviço:

Evento: 12º Encontro Corretor Unido é +Seguro, realizados pelo SINCOR/MS

Data: 8 de maio de 2025

Horário: das 13h00 às 22h00

Local: Gran Murano Buffet – Av. Mato Grosso, 5046 – Carandá Bosque, Campo Grande – MS