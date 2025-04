No período de março a dezembro de 2024, o setor de transporte de cargas registrou R$185 bilhões em movimentação de cargas seguradas com compensação de CO2, segundo dados transacionados pela NDD, multinacional brasileira de tecnologia, que surgiu em Lages (SC), com presença em 42 países e atuação nos setores de transporte, logística e fiscal.

Hoje, mais de 800 empresas dos setores de logística e seguros de transporte utilizam a plataforma NDD AVERBA, para a comunicação dos embarques, com tecnologia inédita que permite a compensação da pegada de carbono.

Segundo Thiago Marques, head de Insurtech Innovation na NDD, a tecnologia está disponível para o mercado desde o início de 2024 e o interesse das seguradoras, transportadores e corretoras cresce a cada dia.“Em apenas 9 meses, mais de 800 transportadores e embarcadores aderiram à iniciativa inédita que une averbação do seguro de transporte de cargas, procedimento obrigatório no País, que possibilita a compensação do CO2 emitido com base nas operações de transportes de cargas”.

A seguir, confira a evolução durante o ano de 2024:

Março: R$ 561 mil

Abril a junho 2024: R$ 27 bilhões

Julho a Setembro: R$ 68 bilhões

Outubro a Dezembro: R$ 90 bilhões

Programa Green Carbon para a logística

Assim, a tecnologia permite a compensação de CO 2 realizada por meio do plantio de árvores visa neutralizar as emissões geradas, contribuindo para a preservação ambiental e o equilíbrio climático.

A compensação do CO 2 é realizada por meio da averbação eletrônica do seguro de carga, proporcionando uma solução adicional para mitigar as emissões de carbono geradas nas operações e processos logísticos viabilizado através do programa Green Carbon, que compensa as emissões de CO 2 por meio do plantio de árvores em áreas próprias de manejo florestal, durante todo o período de vida da espécie, em mais de 10 fazendas próprias localizadas na Serra Catarinense.

O executivo explica que muitas transportadoras (pequenos e médios portes), precisam de um pontapé inicial ou não sabem por onde começar e a tecnologia alinhada ao projeto Green Carbon promove esta conscientização ambiental, com aderência as práticas ESG são emitidas certificados para cada processo de plantio o que “oficializa e permite o acompanhamento e segurança do processo ” a compensação ambiental para o setor logístico. “

Destaco também que é a primeira solução que permite compensação das emissões de carbono do seguro de transporte e vamos transmitir esse conceito para transportadores e operadores logísticos que estão em busca de projetos para compensar o impacto ambiental de suas operações”, finaliza, ressaltando o sistema de averbação verde”, finaliza ele.