GEO e EZZE Seguros firmam parceria

A GEO, e a EZZE Seguros, anunciam expansão de parceria iniciada em 2022 com o lançamento em época do disruptivo Habitacional Individual, que sacudiu o mercado de crédito imobiliário, possibilitando que centenas de mutuários realizassem a portabilidade de seu seguro habitacional para uma apólice individual com custo 10 x menor .

A partir de abril, a EZZE Seguros passa a ser uma opção de garantia de todos os produtos disponíveis no portal GEO, incluindo DFI Imobiliário, Prestamista, Seguro Financeiro e o Habitacional Empresarial e Individual.

De acordo com Richard Vinhosa, CEO da EZZE, “A GEO é um canal estratégico para expansão da distribuição de seguros para linhas financeiras. Sua capilaridade e tecnologia avançada complementam nossa visão de oferecer produtos ágeis e personalizados, sempre com foco no cliente.”



A colaboração reforça o compromisso de ambas as empresas com inovação, segurança e acesso democratizado a seguros de qualidade. “Assim como a GEO, a EZZE oferece uma via independente, fomentando um mercado mais justo e acessível e com seguros de qualidade”, finaliza Rossana Costa, Diretora da GEO.