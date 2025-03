Brasesul: Lideranças da Sancor Seguros marcam presença

O Congresso Sul-Brasileiro dos Corretores de Seguros reunirá executivos, especialistas e parceiros para debater temas estratégicos e discutir o futuro do mercado de seguros.

O encontro compartilhará insights sobre o setor e os desafios do cenário atual. A Sancor Seguros contará com a presença de importantes lideranças da companhia: Edward Lange (CEO), Paulo Dawibida (CCO), João Levandowski (Gerente Canal Cooperativas), Milene Azzolini (Gerente Comercial), Vanessa Fruehauf (Gerente Comercial), Martin Villafane (Gerente Canal Corretor), Vivian Carvalho (Gerente Especialista de Seguro de Pessoas) e Rodrigo Theodoro (Coordenador de Marketing).

Além da participação nos painéis e debates, a Sancor Seguros contará com um estande exclusivo, onde as equipes comerciais das empresas do Grupo estarão à disposição para receber parceiros de negócios, apresentar novidades e estreitar relacionamentos.

O Brasesul 2025 é promovido pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor, promovendo discussões sobre inovação, tendências e desafios do mercado.