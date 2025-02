A Zurich Seguros é a mais nova associada do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindseg NNE), reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do setor e a ampliação da cultura do seguro na região. Segundo Eduardo Fazio, Diretor Regional RJ/ES/N/NE da Zurich, essa participação representa um passo essencial para fortalecer o ecossistema do seguro e contribuir ativamente com ações que beneficiem corretores, clientes e demais atores do mercado.

“A sede da nossa Diretoria Regional está no Nordeste, em Recife, então a Zurich precisa dar sua contribuição e se fazer presente nessa importante instituição. O Sindsegnne desempenha um papel fundamental no fortalecimento do setor, promovendo integração entre os agentes do mercado e fomentando soluções inovadoras em produtos e serviços. Queremos estar lado a lado com as demais companhias seguradoras para contribuir nesse processo”, destaca Fazio.

A Zurich Seguros, um dos maiores grupos seguradores do mundo e do Brasil, tem uma atuação diversificada com um completo portfólio de linhas de negócios. No Norte e Nordeste, a companhia tem registrado um crescimento acelerado nos últimos anos, consolidando-se no varejo e expandindo sua atuação nos segmentos corporativo e de seguros de pessoas. “Nosso objetivo é apoiar os corretores para que ampliem sua oferta de produtos e ingressem no segmento corporativo, fortalecendo ainda mais o mercado local”, ressalta Fazio.

Com mais de 150 anos de história, a Zurich foi fundada na Suíça em 1872 e tem sua sede na cidade de Zurique. Presente em mais de 200 países e territórios, a empresa conta com aproximadamente 56 mil colaboradores em todo o mundo. No Brasil, a Zurich soma uma experiência de mais de 80 anos, oferecendo soluções completas em todos os segmentos de seguros.

Com essa nova parceria junto ao Sindseg NNE, a Zurich reafirma seu compromisso estratégico com o Norte e Nordeste, impulsionando o crescimento sustentável do setor e ampliando o acesso ao seguro para um número cada vez maior de pessoas e empresas.