PicPay lança assistência saúde com Icatu e amplia hub de seguros

O PicPay acaba de lançar a Assistência Saúde, um seguro de acidentes pessoais com assistências que têm foco na saúde dos clientes, desenvolvido em parceria com a Icatu Seguros. Com preços acessíveis a partir de R$3,80 por mês, o novo produto conta com planos variados que contemplam proteção de morte por acidente e benefícios como telemedicina com clínico geral e especialistas, descontos em consultas, exames e medicamentos.

O seguro oferece o pagamento total da indenização por morte aos beneficiários e permite que o titular e até quatro dependentes sem necessidade de vínculo familiar tenham acesso imediato às assistências, sem carência para a maioria dos serviços. O produto é 100% digital e pode ser ativado e utilizado diretamente pelo aplicativo do PicPay, sem burocracias e com o primeiro mês gratuito. Outra vantagem é a possibilidade de concorrer a sorteios semanais de R$ 2.500.

“Sabemos o quanto cuidar da saúde pode ser caro e complexo no Brasil, e queremos facilitar o acesso a uma rede de serviços de qualidade com preços que cabem no bolso. Tudo isso dentro do aplicativo em que a pessoa resolve toda sua vida financeira”, afirma Rodrigo Penteado, diretor de Serviços Financeiros Pessoa Física do PicPay.

O plano Cuidado Essencial oferece assistências com um atendimento completo para quem busca cuidar da saúde com praticidade e economia. Entre os principais benefícios estão a Telemedicina 24 horas por dia, com agendamentos rápidos e ilimitados para consultas com clínico geral e até quatro consultas com especialistas por encaminhamento, sem custo adicional.

Já o plano Cuidado Especial oferece ainda mais benefícios, com descontos em mais de 60 mil clínicas particulares e 22 mil farmácias em todo o Brasil, incluindo até 80% de desconto em medicamentos.

“Um dos grandes objetivos da Icatu ao fortalecer nossa rede de parceiros é ampliar o alcance das soluções de proteção Brasil afora. Queremos democratizar o acesso à proteção e ao planejamento financeiro na sociedade. E ter um aliado como o PicPay, que alcança tantos brasileiros todos os dias, é um passo importante para atingir este propósito”, afirma Guilherme Hinrichsen, Vice-Presidente Comercial da Icatu Seguros.

Com essa novidade, o PicPay amplia seu portfólio de seguros, que já conta com opções como o Assistência Residencial, Seguro Vida, Seguro Celular e Seguro Carteira Digital, oferecendo uma solução completa e integrada para a proteção dos usuários em diversas áreas do seu dia a dia.