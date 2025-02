A websérie “Papo que Rende”, lançada pela BB Seguros através da Brasilprev, empresa de previdência privada, já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações totais. O programa é uma das iniciativas da companhia voltada para promover a educação financeira entre jovens e ajudá-los a planejar o futuro desde cedo.

Com cinco vídeos apresentados pelo professor e profissional CFP Rafael Toro, a série aborda temas essenciais sobre finanças pessoais, como a criação de um orçamento saudável, os conceitos de matemática financeira e a diversificação dos investimentos. Adicionalmente, os vídeos fornecem dicas importantes para evitar cair em golpes de jogos de azar. O conteúdo está disponível no YouTube e no FuturEd, plataforma de ensino previdenciário da companhia, 100% digital e gratuita.

“Acreditamos que a educação financeira é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável da sociedade, e é por isso que buscamos ser uma parceira confiável em todas as etapas da vida das pessoas”, afirma Ivan Kosmack Ribeiro, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da Brasilprev. “O impacto positivo que a websérie “Papo que Rende” tem gerado nos motiva a continuar investindo em iniciativas como essa, especialmente voltadas para jovens, para que possamos contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Brasil”.

Nos vídeos, Rafael Toro fala sobre temas e conceitos de planejamento, renda, patrimônio e economia. O objetivo é mostrar como dar os primeiros passos na construção de metas, fazendo o dinheiro render sem mistérios. A abordagem descomplicada da série da BB Seguros tem sido essencial no impacto de um público cada vez mais jovem e os aproxima de assuntos que muitas vezes parecem difíceis, mas que são fundamentais para a construção de um futuro seguro e planejado.

“É uma grande satisfação realizar esta parceria transformadora com a Brasilprev. Ver uma empresa deste porte abraçando a missão de educar financeiramente a nossa juventude me enche de esperança, pois cada vídeo da série ‘Papo que Rende” foi pensado para traduzir conceitos complexos em linguagem mais acessível”, comenta Toro. “Como professor de finanças, fico feliz em saber que este conteúdo chegará gratuitamente a milhares de jovens, plantando sementes de independência financeira que darão frutos por gerações.”

FuturEd

A plataforma FuturEd, desenvolvida por especialistas da Brasilprev (BB Seguros), tem como objetivo oferecer cursos e podcasts educativos sobre previdência complementar e os benefícios do planejamento financeiro no longo prazo.

Além da websérie “Papo que Rende”, estão disponíveis outros dois cursos: “Previdência Privada e Planejamento Financeiro”, que ensinam as principais estratégias financeiras para realização de seus sonhos, além dos tipos de investimentos existentes no mercado; e o “Finanças Pessoais – Organize-se e seja feliz!”, sobre como mudanças simples no seu dia a dia podem transformar as finanças pessoais. Ambos ministrados pelo professor Carlos Heitor Campani, Ph.D. em Finanças pela EDHEC Business School (França) e mestre em Administração pelo COPPEAD-UFRJ.