XP Seguros lança plataforma de seguros PJ

A XP Seguros anuncia o lançamento de uma plataforma exclusiva de seguros PJ, que marca a entrada no mercado empresarial de seguros com uma solução que nasce totalmente integrada ao ecossistema XP. A plataforma oferece produtos personalizados para empresas de pequeno e médio porte (middle market), além de consultoria para grandes corporações, posicionando a XP Seguros entre os principais players do segmento no Brasil.

“Hoje ainda cerca de 75% dos seguros no Brasil são comercializados por bancos, muitas vezes atrelados a outros produtos financeiros e produtos da própria instituição, o que limita o acesso das empresas a soluções mais especializadas e competitivas. A XP chega para democratizar esse mercado com um modelo inovador de atendimento para os mais diversos perfis e necessidades de empresas”, afirma Roberto Teixeira, sócio e head da XP Seguros e Previdência.

Com uma rede de mais de 18 mil assessores em todo país, a XP combina o atendimento exclusivo e especializado, característico das boutiques de seguros, com a infraestrutura e segurança de uma grande instituição financeira.

“Nosso objetivo é permitir que os empreendedores e administradores se concentrem no crescimento de seus negócios e contem com a XP para se protegerem de riscos adversos através de seguros. Para isso, garantimos proximidade e soluções sob medida que atendam às suas necessidades no dia a dia”, avalia Teixeira.

A plataforma tem foco em soluções para PMEs e empresas de middle market, e oferece inicialmente cinco produtos de grandes seguradoras do mercado e que são essenciais para atender às principais demandas das empresas: plano de saúde, seguro de vida, seguro patrimonial, responsabilidade civil e seguro garantia. Além disso, a XP Seguros planeja incluir produtos mais sofisticados no portfólio voltado a esse segmento no futuro.

Para as grandes corporações, que possuem demandas mais complexas e específicas, a ideia é trazer uma proposta de consultoria e estruturação: “Para esses clientes, oferecemos um modelo consultivo que vai além da corretagem tradicional, atendendo desde seguros de benefícios corporativos, como saúde e previdência, até seguros operacionais e financeiros”, explica Vitor Brandão, head da operação de seguros para empresas.

A plataforma da XP Seguros combina tecnologia e excelência no atendimento ao cliente. Esse modelo garante uma curadoria eficiente dos produtos de grandes seguradoras do mercado. Além disso, o acesso direto a um público seleto – formado por investidores e empresas de alto valor agregado – permite negociar condições diferenciadas com as seguradoras, resultando na oferta de produtos competitivos. “É uma solução altamente personalizada e acessível para empresas de todos os portes”, conclui Brandão.