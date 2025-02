MDS Brasil fecha parceria com Grupo Multiplica

A MDS Brasil acaba de firmar um acordo com o Grupo Multiplica Crédito & Investimentos, boutique de investimentos com ativos superiores a R$ 15,5 bilhões. A parceria garante à MDS exclusividade, juntamente com a Multiplica Seguros – corretora do Grupo Multiplica – na distribuição de seguros para sua base de clientes, com vigência de 10 anos. Com R$ 30 milhões em prêmios conquistados em 2024, as expectativas são de que, durante o período do acordo, o valor total de prêmios comercializados ultrapasse os R$ 500 milhões.

Com o acordo, a Multiplica amplia significativamente sua oferta de produtos, incorporando um portfólio completo de seguros que atende tanto o mercado corporativo quanto o individual. Os novos produtos incluem seguros patrimoniais, de responsabilidade, linhas financeiras, benefícios empresariais como planos de saúde e odontológicos, além de seguros de vida e previdência para clientes e seus colaboradores. No segmento individual, a oferta abrange seguros de automóveis, residência, viagem, pet e até bicicletas.

Para Mickael Paolucci, sócio-fundador do Grupo Multiplica, a parceria com a MDS é um marco importante na estratégia da empresa de oferecer soluções diferenciadas aos seus clientes. “A parceria expande de forma significativa nosso ecossistema de serviços financeiros, permitindo entregar produtos mais completos e personalizados, sempre alinhados às necessidades e expectativas dos nossos clientes”, afirma.

A MDS, por sua vez, amplia sua presença no Brasil por meio de parcerias estratégicas com bancos, varejistas e empresas de serviços essenciais. Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comenta que o crescimento acelerado da empresa é resultado de uma combinação entre expansão orgânica e aquisições estratégicas.

“A forte expansão da MDS no Brasil é fruto de uma estratégia que integra crescimento orgânico e inorgânico, e continuaremos com essa abordagem nos próximos anos. A parceria com o Grupo Multiplica nos dá acesso a uma base de clientes qualificada, permitindo que ofereçamos toda a nossa gama de produtos e serviços. Essa operação reforça nossa estratégia de investimentos, que inclui a aquisição de corretoras e carteiras, além da incorporação de canais de distribuição. Estamos confiantes no sucesso dessa parceria e na capacidade de, juntos, gerarmos valor real para os clientes do Grupo Multiplica”, explica.

Essa aliança fortalece a estratégia da Multiplica de agregar valor à sua base de clientes e otimizar sua capacidade operacional, consolidando ainda mais sua posição como referência no setor de crédito e investimentos. Com o apoio da expertise da MDS, a empresa amplia seu portfólio e passa a oferecer soluções inovadoras, estabelecendo um novo patamar de excelência no mercado financeiro e de seguros.