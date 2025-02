Avanços e desafios das mulheres no mercado de seguros

EXCLUSIVO – Uma pesquisa da Michael Page revelou que, em 2024, 70% dos profissionais do setor de seguros tiveram reajustes salariais acima da inflação. O levantamento, que entrevistou 6,8 mil profissionais e analisou 2.282 cargos em 12 setores, aponta a valorização crescente do setor de seguros, impulsionada pela adaptação às novas tecnologias e desafios econômicos e climáticos.

“O setor de seguros se posiciona cada vez mais como uma área que antecipa tendências, lidando com evoluções tecnológicas e preparando-se para cenários econômicos, climáticos e de saúde altamente complexos. Profissionais que desejam se destacar precisam buscar atualizações constantes, identificando novas oportunidades e soluções que gerem valor estratégico para as organizações,” destaca Juliana França, gerente-executiva da Michael Page.

A presença feminina no mercado de seguros apesar de ter mostrado avanços, ainda enfrenta desafios relacionados à igualdade salarial e à participação em cargos executivos. De acordo com o 4º Estudo Mulheres no Mercado de Seguros, conduzido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), as mulheres representam 54,4% da força de trabalho no setor, com uma presença crescente em diferentes funções, desde analistas até líderes de grandes empresas. No entanto, as mulheres ainda estão sub-representadas em posições de liderança. Elas ocupam 38,6% dos cargos de gerência e superintendência, 21,2% das diretorias e apenas 16,1% dos conselhos de administração.

A desigualdade salarial também é uma realidade no setor, refletindo uma diferença significativa entre os gêneros. Mesmo com o aumento para 70% dos profissionais do mercado, as mulheres ainda ganham, em média, apenas 70% do salário dos homens no setor. Em 2021, os homens receberam, em média, R$ 8,3 mil mensais, enquanto as mulheres receberam R$ 5,8 mil, apontam a ENS e a Cnseg.

Mesmo com a crescente participação feminina no setor, especialmente em cargos importantes e de liderança, a disparidade de gênero ainda existe. O estudo da Michael Page destacou que funções como gerente atuarial, comercial e de subscrição apresentaram aumento salarial médio de 5%, mas a presença de mulheres nessas funções de alta remuneração ainda é limitada. Para se destacar, os profissionais, incluindo as mulheres, têm investido em atualização constante, buscando novas oportunidades e soluções inovadoras para suas organizações.

Enquanto o mercado de seguros brasileiro vê um crescimento significativo nos salários e um cenário promissor, ainda existem coisas a serem feitas para garantir que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades.

Lucas Monteiro