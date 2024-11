Preço médio de seguro dos 5 carros mais vendidos no Brasil é de R$ 2,4 mil

De acordo com dados da Agger , parceira de corretores de seguros com plataforma de gestão e cotações, o preço médio das apólices para os cinco carros mais vendidos no país gira em torno de R$ 2,4 mil, sem ultrapassar os R$ 3 mil. O ranking, baseado em dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), destaca os cinco carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre do ano, com as médias de preços. Confira!



Volkswagen Polo: R$ 2.215,00 Fiat Strada: R$ 2.730,00 Chevrolet Onix: R$ 2.595,00 Hyundai HB20: R$ 2.205,00 Fiat Argo: R$ 2.495,00

Em um comparativo dos preços entre janeiro e outubro de 2024, houve uma variação considerável em alguns modelos. O Volkswagen Polo, que custava R$ 2.560,00 em janeiro, sofreu uma queda de aproximadamente 13% em outubro, com o valor de R$ 2.215,00. Por outro lado, o Fiat Strada teve um aumento de 3%, passando de R$ 2.650,00 para R$ 2.730,00. O Chevrolet Onix também apresentou um acréscimo, subindo de R$ 2.470,00 para R$ 2.595,00, um aumento de 5%. O Hyundai HB20 registrou uma alta considerável de 8%, subindo de R$ 2.040,00 para R$ 2.205,00. Por fim, o seguro do Fiat Argo subiu de R$ 2.350,00 para R$ 2.495,00, um aumento de cerca de 6%.

“O preço final de um seguro automotivo depende de inúmeros fatores. Essas variações podem refletir ajustes no mercado de seguros ao longo do ano, influenciados por fatores como demanda, índices de sinistralidade e alterações no perfil de risco dos veículos. Por isso, para obter uma cobertura que atenda às necessidades do segurado, é fundamental consultar um corretor de seguros. O atendimento especializado e personalizado ajuda em uma escolha completa e justa, evitando surpresas indesejadas no futuro. Isso traz segurança e tranquilidade para o cliente na hora de fechar o contrato”, aponta Gabriel Ronacher , CEO da Agger.

Nos grandes centros urbanos os prêmios de seguro tendem a ser mais altos em decorrência do maior risco de acidentes e furtos. Além disso, o uso comercial ou particular do veículo e o número de quilômetros percorridos diariamente são fatores que impactam o cálculo final do seguro. Por isso, antes de adquirir um automóvel ou buscar uma cobertura, o ideal é entender as variações significativas que podem impactar os valores finais.