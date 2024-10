Restam poucas vagas para evento sobre ‘a comunicação e o atendimento no seguro Auto’

A 2ª edição do evento “A força da comunicação no mercado de seguros” está com a sua programação pronta. O encontro acontecerá no próximo dia 23 de outubro, na Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB), em São Paulo, e terá como tema ‘a jornada da comunicação e do atendimento no seguro automóvel’.

Para debater o assunto, estarão reunidos executivos das áreas de Comunicação, Marketing, Experiência do Cliente e de Sinistros de algumas das principais seguradoras do segmento, como Allianz Brasil, Bradesco Seguros, Suhai e Zurich Seguros.

Beto Rubim, diretor Executivo de Operações da Suhai Seguradora

O evento será dividido em duas rodas de conversa. A primeira será “Comunicação com o consumidor” e abordará como o mercado pode se comunicar com o cliente além do discurso das vendas e produtos, reforçando o conhecimento sobre as marcas e a credibilidade do setor.

Já a segunda roda, “Atendimento e comunicação de valor”, vai retratar como entregar a experiência do seguro auto da melhor forma, mostrando como uma comunicação eficiente em um momento sensível (como é a ocorrência de um sinistro) pode gerar valor para a companhia. Serão cases sobre como a comunicação permeia todas as áreas de uma companhia, tornando-se única e facilitando o trabalho do corretor e a vida do consumidor.

Sandra Lima, superintendente de Marketing & Comunicação da Zurich Seguros, afirma que esta “será uma ótima oportunidade para compartilhar nossa experiência na construção e aprimoramento desse momento da marca no mercado, especialmente no seguro automóvel. Somos uma empresa que coloca o cliente no centro de tudo o que faz, e inserir essa preocupação na nossa forma de nos comunicar, levando em conta nosso propósito e nossos valores, é um desafio que requer esforço, estratégia, atenção e sensibilidade”.

Já Beto Rubim, diretor executivo de Operações da Suhai Seguradora, destacou que a jornada do atendimento no seguro auto vai muito além da solução técnica. “Trata-se de construir uma comunicação empática e eficiente, que garanta confiança e tranquilidade ao cliente, especialmente em momentos delicados como o sinistro. Na Suhai, acreditamos que uma comunicação clara e de valor não apenas resolve problemas, mas também gera uma experiência positiva e fideliza o cliente a longo prazo”.

“Quando conseguimos contar histórias que ressoam com as necessidades e experiências reais dos segurados e beneficiários, criamos uma conexão emocional mais profunda, mostrando que o seguro é mais do que um produto – é uma consciência fundamental de proteção que faz a diferença no futuro das pessoas e suas famílias”, concluiu Ednei Delfim, superintendente de Comunicação e Marketing da Lockton.

Ednei Delfim, superintendente de Comunicação e Marketing da Lockton

Entre os palestrantes estarão também Denis Nogueira Severino, diretor de Sinistros Judiciais, Grandes Riscos e Massificados na Allianz Brasil; e Regina Macedo, superintendente de Comunicação do Grupo Bradesco Seguros; Caio Valli, diretor de Canais Proprietários e Estratégia da Wiz Co, e Daniela Costa, superintendente de Marketing Corporativos da Wiz Concept.

A 2ª edição do evento “A força da comunicação no mercado de seguros” será mais uma vez organizada pela Freela, empresa especializada na criação de eventos para o mercado de seguros. A marca é fruto da união das revistas Apólice e Cobertura, duas das principais mídias do setor no país.

Os interessados em acompanhar o encontro precisam se apressar. A expectativa é que o último lote de inscrições se encerre ainda essa semana. Vale lembrar que as inscrições podem ser feitas no endereço https://www.sympla.com.br/evento/a-jornada-da-comunicacao-e-do-atendimento-no-seguro-auto/2597787.

Serviço

Data: 23 de outubro, das 8h ao 12h

Local: Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB)

Endereço: Avenida Paulista 283/287, em São Paulo (SP)

Mais informações: Graciane Pereira: (11) 98424-3220 / Paulo Kato: (11) 94596-1434

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/a-jornada-da-comunicacao-e-do-atendimento-no-seguro-auto/2597787.