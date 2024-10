Évora Seguros anuncia novo posicionamento e atualiza sua marca

Com 27 anos de história e reconhecida por sua liderança no mercado de seguros automotivos, a Évora Seguros anuncia atualização em sua marca e posicionamento. A renovação no visual da marca reflete uma transformação estratégica da corretora, que busca reforçar seu papel como uma corretora completa, atendendo pessoas e negócios de todos os tamanhos, com soluções de seguros sob medida para cada cliente.

A nova identidade da Évora, marcada pelas cores azul e dourado, não apenas simboliza a sofisticação, segurança e confiança que os clientes sempre associaram à corretora, mas também acompanha o momento de expansão para novos segmentos.

Além de seu tradicional foco em seguros Auto e Auto Frota, a Évora agora se posiciona de forma robusta no setor de Benefícios, com seguros de Saúde, Odontológico, Vida e Viagem, consolidando-se como parceira estratégica para pessoas e empresas. Em 2025, a empresa também entra no consórcio de automóveis e imóveis, ampliando a equipe para essa nova carteira.

Thiago Rocha, diretor geral do Grupo Évora.

Novo posicionamento com foco no futuro

A transformação da marca é acompanhada de um novo posicionamento institucional. Com a estruturação da área de benefícios, a corretora se prepara para expandir continuamente sua oferta e se consolidar como a corretora de referência em todos os segmentos nos quais atua.

Thiago diz que a nova estrutura alavanca a presença da corretora, mantendo um atendimento próximo e de qualidade. O executivo projeta que em 5 anos, Benefícios responda por 20% do faturamento da Évora.

“Estamos fortalecendo nossa presença no mercado de forma estratégica, acompanhando as tendências e as necessidades dos nossos clientes. Nosso objetivo é reafirmar a expertise e excelência que construímos ao longo de nossa história, ao mesmo tempo, em que buscamos novas oportunidades de crescimento e fortalecemos a confiança de nossos clientes”, completa Rocha.

Comunicação mais agressiva

A evolução da comunicação da Évora Seguros coincide com a chegada de Aline Freire, nova gerente de marketing. Com 20 anos de experiência no mercado de seguros e passagens por empresas como Aon, Liberty/Yelum, SulAmérica e AXA, Aline foi contratada em maio deste ano para liderar o projeto de rebranding.

“Recebi o desafio de posicionar a comunicação da Évora em linha com o seu reconhecimento e trazendo o que enxergamos para o futuro. Esta nova fase vai muito além da estética; queremos consolidar nossa presença na mídia, em ações de marketing e iniciativas que ampliem nosso alcance”, explica Freire.

Aline Freire, nova gerente de marketing

O rebranding abrange também as outras empresas do Grupo Évora. Juntas, essas empresas empregam mais de 1.000 colaboradores.