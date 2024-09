Novo site da AXA no Brasil tem navegação acessível e intuitiva

A AXA no Brasil continua ampliando sua presença no mercado nacional e evoluindo em processos e produtos. A companhia reformulou o site que foi pensado para atender às necessidades de segurados e parceiros comerciais. Agora, a página institucional traz uma experiência de navegação mais simples, acessível e intuitiva, com recursos que destacam a agilidade e a facilidade de uso.

Novo site reflete o crescimento e evolução da companhia

Danielle Titton Fagaraz, diretora comercial digital e marketing da AXA no Brasil, comenta que a empresa está num processo de transformação, em linha com os planos traçados na estratégia 2023-2027 de crescimento, e o site é ferramenta importante na jornada dos clientes. “Além de interagir com a marca e seus atributos, os usuários terão uma visão ampla da nossa oferta e como ela é distribuída entre corretores e parceiros. Para isso, adotamos uma linguagem mais simples e acessível, facilitando a compreensão. Essa é a materialização do nosso valor: colocar o cliente em 1º lugar”, aponta.

A reformulação do site também incorpora recursos de acessibilidade como traduções de textos ou imagens para libras, aumento de fontes e outras funções importantes para facilitar a leitura das informações. As funcionalidades foram pensadas para atender a uma ampla gama de necessidades, incluindo idosos, pessoas com dislexia, baixa visão, TDAH, e outras deficiências visuais.

Além de promover a inclusão, os mecanismos reforçam o comprometimento da empresa com a meta de fomentar um ambiente digital acolhedor para todos os usuários. A transformação digital é um pilar da companhia, que visa estar no Top 5 das linhas em que atua até 2027, com foco em inovação, tecnologia e, sobretudo, na experiência do cliente.

Cada detalhe do novo site foi pensado para simplificar e dinamizar a interação, desde a busca por informações até o suporte oferecido pelas ferramentas digitais. “O cliente é sempre o ponto de partida dos nossos projetos. Para isso, realizamos dinâmicas de workshops, pesquisas, entrevistas e testes de conceitos, abrangendo corretores e clientes para garantir que estamos oferecendo soluções relevantes”, reforça Danielle.

Uma das novidades é a página exclusiva para corretores, que oferece informações detalhadas sobre a proposta de valor, atualizações recentes, calendário de eventos, depoimentos e perguntas frequentes. Além disso, a funcionalidade de indicação de corretores permite que clientes busquem profissionais com base na localidade e no tipo de produto, facilitando a conexão entre eles e os clientes.

Com o novo site, a AXA reforça sua trajetória de excelência, sempre em sintonia com as necessidades daqueles que confiam na companhia para proteger o que mais importa.