allseg seguradora estreia no Congresso Brasileiro de Corretores

23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros – A allseg preparou um estande diferenciado para marcar presença na Exposeg, a feira de negócios que acontece simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Corretores e conta com estandes das maiores seguradoras do país. Os diretores Francisco Fernandes, Geniomar Pereira, Marcelo de Freitas e Valmir Rodrigues, além do gerente de relacionamento, Marcelo Tavares, e do coordenador de Marketing, Thiago Borges, que fazem parte do staff da seguradora, estarão presentes recebendo os corretores e apresentando as novidades aos participantes do maior evento do mercado securitário no país, organizado pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor).

“Esse é o primeiro evento que a seguradora participa depois de adotar o novo posicionamento como uma companhia multiprodutos”, revela o presidente Pedro Pereira de Freitas. Há mais de 30 anos, a empresa iniciou suas atividades com foco em seguros de pessoas e, desde então, expandiu sua atuação para diversas áreas de seguros.

Na linha de Garantias, opera em várias modalidades tanto no setor público quanto no privado. Em Danos, oferece seguros Empresarial, Petróleo, Residencial, Riscos Nomeados e Operacionais, além de Riscos Diversos. Em Responsabilidades, está entre as três maiores no mercado de RC Ônibus. Na área de Pessoas, disponibiliza mais de dez opções, como Auxílio Cirurgia, Doenças Graves, Funeral, Motofrete, Mototáxi, Pessoas em Eventos, Prestamista, Viagem, Vida Individual, Vida em Grupo, Vida PME, além do tradicional Seguro Habitacional.

“Modernizamos a logomarca e mudamos o nome, antes American Life e agora allseg, justamente para refletir o novo momento em que vivemos. Somos uma companhia que atua em diversos ramos, com portfólio robusto. Isso amplia a gama de negócios dos corretores parceiros”, afirma Freitas.

O executivo adianta que a companhia vai iniciar uma nova operação voltada ao segmento de varejo. “Não queremos adiantar novidades por agora, mas temos certeza de que os corretores que visitarem nosso estande ficarão surpresos e felizes ao conhecer os novos caminhos que pretendemos seguir”, garante.

Freitas reforça que o corretor de seguros é o principal canal de distribuição da seguradora. “Estamos ao lado do corretor, ao lado dos representantes e assessorias, todos os dias, ouvindo suas demandas, buscando as melhores opções em seguros. Temos times de subscritores e gestores altamente qualificados. São profissionais com larga experiência no mercado. Estão prontos para atender as necessidades dos parceiros e encontrar soluções que os ajudem a rentabilizar ainda mais suas carteiras”, finaliza.