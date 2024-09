Allseg é destaque no ramo de seguro garantia 

A Allseg seguradora disponibiliza aos corretores, representantes e assessorias soluções que ajudam os parceiros a potencializarem as vendas no segmento de garantia.

Além da equipe de especialistas, a companhia disponibiliza, nas modalidades tradicionais, uma ferramenta digital de subscrição que promete agilidade no cadastro, aprovação de limites, taxas “competitivas” e emissão de apólices.

“Nosso time analisa o mercado constantemente e ajusta as estratégias para atender às necessidades dos corretores e tomadores”, afirma o diretor comercial da companhia, Francisco de Assis Fernandes.

Desde 2023, aponta o executivo, a seguradora figura no ranking da Susep entre as companhias com maior produção no segmento. “A organização claramente destaca-se pelas campanhas de vendas que incentivam corretores a atingirem um determinado valor em prêmio, tornando-os elegíveis para viagens nacionais e internacionais. Ainda oferece treinamentos virtuais e presenciais gratuitos sobre as diversas modalidades, capacitando os parceiros para alcançarem patamares altos em produção”, ressalta Fernandes.

O diretor Geniomar Pereira salienta que a agilidade na emissão é “um grande diferencial” da Allseg o que garante uma experiência eficiente e desburocratizada. “Nossos especialistas estão prontos para fornecer consultoria e suporte técnico, auxiliando na escolha da melhor cobertura e no entendimento das condições contratuais, cobrindo desde projetos de infraestrutura até garantias judiciais. A robustez financeira garante segurança e confiabilidade aos tomadores”, complementa.

Já o diretor Valmir Rodrigues enfatiza que a análise especificada de riscos permite avaliação detalhada das necessidades e perfil do cliente, oferecendo coberturas ajustadas às particularidades de cada contrato. “A flexibilidade nas condições das apólices é um diferencial, uma vez que atende às necessidades e a capacidade financeira dos clientes”.

Rodrigues ressalta que o seguro garantia do licitante e o garantia para construção, fornecimento ou prestação de serviços são modalidades online com aceitação automática. “Essas opções são essenciais para empresas que participam de processos licitatórios, garantindo que as propostas apresentadas sejam cumpridas conforme estipulado no contrato”, conclui.

The post Allseg é destaque no ramo de seguro garantia appeared first on Revista Apólice.

