“Allianz +Perto” recebe corretores para escuta ativa

Com o objetivo de ouvir atentamente os corretores, a Allianz Seguros realizou, no dia 27 de agosto, a primeira edição do “Allianz +Perto” de 2024. Em um formato inédito, o evento foi promovido no escritório da companhia, em São Paulo, em que cerca de 20 profissionais da capital e da região metropolitana participaram de um almoço com os principais executivos da seguradora.

Estiveram presentes o presidente, Eduard Folch; Nelson Veiga, diretor executivo Comercial; Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital, além dos demais membros do Comitê Executivo da Allianz: Andreas Kerl (CFO), David Beatham (diretor executivo de Automóvel e Massificados), Marcia Lourenço (diretora executiva de Recursos Humanos e Comunicação), Maria Clara Ramos (diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing), Luciano Calheiros (diretor executivo de Negócios Corporativos), Renato Roperto (diretor executivo de Sinistros) e Rosely Boer (diretora executiva de Operações e TI).

O encontro foi voltado exclusivamente aos corretores Esmeralda do programa Alliadoz e, na visão de Eduard, contribuiu para que a Allianz entenda as demandas do dia a dia desses profissionais. “Foi uma experiência muito enriquecedora, pois os feedbacks são essenciais para aperfeiçoar ainda mais a companhia e fortalecer a proximidade com os corretores. A partir de uma troca valiosa de ideias, abordamos questões sobre produtos e operações, para aprimorar continuamente nossas ações. Nosso foco é flexibilizar e agilizar os processos, permitindo que nossos parceiros atendam os segurados com ainda mais assertividade”, pontuou.

Nelson Veiga informou que, das conversas realizadas juntos aos participantes, a Allianz extraiu insumos importantes para seguir como referência entre o canal de distribuição. “O nosso grande objetivo é ser a primeira seguradora dos nossos parceiros. Trabalharemos incansavelmente para isso”, disse. Flavio Rewa também reforçou a sua percepção sobre o evento. “Recebemos corretoras que falaram sobre os diferenciais de mercado, as virtudes da Allianz e compartilharam sugestões para continuarmos em nossa trajetória de crescimento.”

Os profissionais presentes ressaltaram a confiança e parceria depositada na companhia. “Hoje, a Allianz está exatamente em um ponto partindo para o primeiro lugar entre as corretoras pela sua qualidade, acolhimento e estreitamento de laços”, declarou Elaine Moreto, da Moreto Gouvea Corretora. Wanderlei Giménez, da Giménez Corretora, destacou o apoio fornecido pela Allianz aos seus corretores. “A companhia é uma das maiores parceiras da nossa corretora. Com essa conversa, trouxemos alguns pontos para que a seguradora possa fazer parte de uma etapa ainda maior da Giménez no futuro”, concluiu.

The post “Allianz +Perto” recebe corretores para escuta ativa appeared first on Revista Apólice.

