Simetria Brasil premia destaques em vendas

A Simetria Brasil realizou em Belo Horizonte a premiação da etapa quadrimestral da Campanha Autoridade em Vendas 2024.

Na categoria “Escritório”, a Salud Corretora e a Consult Saúde conquistaram o primeiro e o segundo lugares, respectivamente. Já na categoria “CPF”, Ruggeria Silva e Bianca Nara foram as grandes vencedoras. Além dos premiados, houve a entrega de quatro Smart TV’s entre os participantes que atingiram a meta proposta no regulamento.

A campanha, que movimenta aproximadamente 2 mil corretores Pessoa Física e 500 escritórios parceiros, é uma das mais aguardadas no mercado de saúde.

Weslley Corrêa, coordenador Geral do Grupo Simetria Brasil, destacou a importância do evento e incentivou a participação dos parceiros. “A campanha está a todo vapor e ainda existem muitas possibilidades de ganhar os prêmios das próximas etapas”. Segundo o executivo, os vencedores serão contemplados com viagens, cervejeiras, kits churrasco e valores em dinheiro.