Seguro para equinos: proteção para atletas de elite

EXCLUSIVO – Sabemos que tudo pode ser segurado, portanto, é natural que o seguro esteja presente nos jogos olímpicos. E não apenas nas modalidades mais “populares” ou nos atletas mais famosos. Ele está no hipismo, no seguro para equinos. A apólice oferecida para os animais envolvidos nessa modalidade esportiva é abrangente: protegem a vida dos cavalos e o investimento de seus proprietários durante toda a trajetória do animal, seja no esporte, na reprodução, no lazer ou no trabalho. Este tipo de seguro é essencial para garantir que os equinos estejam protegidos contra diversos riscos.



Embora não haja uma diferença específica no seguro para equinos que participam de competições, é importante informar a utilização do animal (lazer, esporte, trabalho, reprodução) no momento da contratação. A cobertura é voltada exclusivamente para a vida do animal, não incluindo os atletas humanos, que requerem um seguro distinto.



Especificidades Técnicas



O médico veterinário Fabio Camargo, responsável técnico de seguro de animais da FF Seguros, explica que os equinos dedicados ao hipismo precisam de muitos cuidados e proteção especial para minimizar os riscos inerentes ao esporte. Por isso, ele destaca que a preparação começa desde a escolha de sêmen e óvulo de alta genética e reprodução.

“Os animais com boa linhagem para hipismo são testados a partir dos quatro anos de idade, começando a competir com provas básicas. Os equinos com aptidão e sucesso no esporte continuam sendo treinados para competições durante todo o ciclo de vida”, ressalta. Ele detalha que toda proposta de seguro é analisada pelo time de subscrição da companhia que inclui um médico veterinário e um zootecnista.



Os corretores de seguros devem possuir conhecimento do mercado equestre, e a seguradora oferece treinamentos contínuos para novos corretores, garantindo que eles estejam bem informados e preparados para esclarecer dúvidas técnicas e realizar cotações precisas.



Competições internacionais, como os Jogos Olímpicos em Paris, destacam a importância da parceria entre animais de elite e cavaleiros, além de aumentar a conscientização sobre a necessidade do seguro. Um exemplo notável é a égua Primavera, que, junto com o cavaleiro brasileiro Stephan Barcha, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e agora representa o Brasil nas Olimpíadas de 2024. “Estamos entusiasmados com a seleção da égua Primavera, um animal de excelente performance que temos o privilégio de assegurar há tantos anos”, afirma



Manejo Especializado e Riscos no Hipismo



Os equinos de hipismo exigem cuidados rigorosos e especializados para minimizar riscos. A preparação começa com a escolha de sêmen e óvulo de alta genética, e os animais são testados e treinados desde os quatro anos. A rotina de treino é adaptada para cada modalidade do esporte, com foco em força, resistência e bem-estar. “A principal preocupação é evitar lesões musculares ou de ligamentos que poderiam exigir meses de recuperação”, explica Camargo.



Apesar dos cuidados intensivos, os equinos de hipismo estão sujeitos a lesões e imprevistos que podem levar ao óbito. A morte de um cavalo atleta representa um prejuízo significativo tanto emocional quanto financeiro. O seguro de equinos da FF Seguros cobre a vida do animal, além de oferecer reembolsos para emergências clínicas veterinárias e cirurgias.



“Os investidores em hipismo valorizam o seguro de equinos. A FF Seguros é líder no segmento de seguros para equinos no Brasil, oferecendo proteção integral para que investidores e cavaleiros foquem em conquistar medalhas”, afirma Diego Caputo, gerente comercial de agronegócios da FF Seguros.



O seguro para equinos é uma ferramenta essencial para proteger tanto os animais quanto os investimentos significativos realizados por proprietários e investidores. Com competições internacionais trazendo mais visibilidade ao esporte, a importância do seguro se torna ainda mais evidente, garantindo que todos os envolvidos possam focar no desempenho e na conquista de resultados expressivos, com a segurança de que seus ativos mais valiosos estão protegidos.