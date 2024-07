Allianz Seguros anuncia novo diretor executivo comercial

Nelson Veiga é o novo diretor executivo comercial da Allianz Seguros, sendo responsável por todo o desenvolvimento de negócios de varejo e corporativos em âmbito nacional. Com reporte direto ao presidente Eduard Folch, também será membro do Comitê Executivo.

Veiga liderará cerca de 470 colaboradores, que atuam nas sedes de São Paulo e do Rio de Janeiro, como também nas seis regionais da Allianz distribuídas pelo Brasil, que são compostas por 56 filiais. Estas possuem como canal de distribuição mais de 30 mil corretores, 50 assessorias e outros parceiros de negócios.

O executivo é graduado em Engenharia de Produção, com MBAs em Gestão de Negócios, pela FIA, e em Gestão Bancária, pelo Insper, e também foi participante do Program Management Development, na Universidade de Navarra. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Veiga possui sólidos conhecimentos em distribuição comercial, de modelos físico e digital, e operação de atendimento, com passagens pelos bancos Bradesco, HSBC e Santander.

“Estou entusiasmado em aplicar minha experiência na Allianz, para aproveitar plenamente o potencial do mercado de seguros brasileiro e impulsionar o crescimento das carteiras da companhia. Pretendo fortalecer ainda mais nossas parcerias com os corretores de seguros, mantendo um olhar atento às melhorias e inovações que possam agilizar e aprimorar o seu trabalho. Com minha trajetória profissional, trabalharei em estreita colaboração com as equipes para desenvolver estratégias eficazes que direcionem nosso futuro de acordo com as dinâmicas do mercado. Acredito que, com uma abordagem proativa, continuaremos a expandir nossos resultados e a oferecer um portfólio cada vez mais robusto para nossos clientes,” declara o executivo.

A Allianz Seguros agradece à executiva Karine Barros pela dedicação e comprometimento ao longo de sua atuação na companhia e deseja muito sucesso em seus próximos desafios.