Seguros podem garantir a sustentabilidade financeira de MPMEs

Dada sua importância para a economia brasileira, as MPMEs precisam contar com soluções que garantam a sustentabilidade dos negócios, e uma opção é o seguro empresarial. As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) têm um impacto significativo na economia do país e por isso há muito o que celebrar nesta data tão importante para o setor. No primeiro quadrimestre deste ano, o segmento foi responsável por 61,3% do total de empregos criados no país, com aproximadamente 588 mil novas vagas, segundo o boletim Empreender Brasil – Inteligência de Mercado para MPMEs, da Serasa Experian.

“Além da competitividade do setor, sabemos que micro, pequenas e médias empresas são frutos de investimentos de uma vida inteira, feitos para concretizar os sonhos de empreendedores de ter seu próprio negócio. Por isso, é fundamental que essas empresas estejam amparadas por soluções que assegurem a sustentabilidade do negócio. A proteção adequada não é apenas um custo, mas um investimento estratégico para a continuidade e o sucesso a longo prazo”, destaca Emerson Nagata, superintendente executivo de Negócios e Soluções de Produtos de Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Para que as pequenas e médias empresas possam se destacar e crescer em um mercado cada vez mais competitivo, é essencial que elas estejam respaldadas por soluções que garantam a sustentabilidade do negócio. Nosso Seguro Empresarial é uma ferramenta de segurança financeira que cumpre esse papel. É essencial para proteger o patrimônio e o fluxo de caixa, além de garantir que as atividades não sejam interrompidas diante de acontecimentos inesperados, um investimento estratégico para a continuidade e sucesso a longo prazo.

No portfólio da BB Seguros, estão disponíveis proteções contra diversos tipos de riscos, desde incêndios até danos causados por fenômenos naturais. Os planos, divididos em três categorias, incluem também coberturas para danos materiais, perda de receita e responsabilidade civil. Nagata ressalta ainda a importância da personalização das soluções, para que possam atender todas as necessidades dos empresários.

“Independentemente do tamanho das empresas, buscamos oferecer as melhores e mais completas soluções em seguros empresariais a fim de garantir tranquilidade, segurança e agilidade no atendimento aos nossos segurados. Entendemos que cada empresa é única em suas necessidades e merece uma solução em seguro que se adapte às especificidades de cada segurado, com coberturas personalizadas e uma série de assistências que aprimorem a experiência dos clientes”.