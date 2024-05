Brasesul 2024 é adiado em virtude das chuvas no RS

A organização do encontro de corretores de seguros da região Sul do Brasil, o Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, divulgou nota no último sábado (25) para comunicar o adiamento do evento em virtude das chuvas no RS.

“O BRASESUL 2024 informa a todos os congressistas, fornecedores, patrocinadores e à comunidade que, em função do ocorrido com o estado do Rio Grande do Sul, diante do tamanho do impacto, suas consequências e visando a entrega que sempre primamos, com a qualidade, responsabilidade e respeito a todos, resolve ADIAR o evento que ocorreria nos dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Como ainda dependemos de informações da operação do Aeroporto Internacional Salgado Filho e agenda da FIERGS, estaremos definindo uma nova data oportunamente e a divulgaremos.

A certeza é que faremos um evento ainda maior, mais pujante e que muito contribuirá no apoio à reestruturação do Rio Grande do Sul.

Confiamos na força do povo gaúcho para superar este momento difícil e agradecemos as mensagens de apoio, aos seguradores e demais patrocinadores que estão conosco, bem como aos que não estariam no BRASESUL 2024 e agora decidiram, em apoio ao Rio Grande do Sul, patrocinar e participar! Isto nos traz a força que necessitamos!

Seguiremos firmes e fortes no desenvolvimento de nosso evento, que já conta com mais de 30 patrocinadores confirmados e as inscrições a caminho da nossa meta de 3.000 congressistas.

Com o objetivo de qualificar e engrandecer ainda mais o evento vamos incluir uma Arena Temática para as Mulheres, aglutinando os encontros tradicionais existentes nos três estados (Encontro Feminino – RS, Mulheres em Ação – PR e Encontro Catarinense das Mulheres –SC).

Contando com a compreensão e apoio de todos, mais uma vez agradecemos a cada um que tem ajudado e apoiado aos nossos irmãos Gaúchos, demonstrando a maior corrente de solidariedade da história do nosso país!

Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, pelo nosso canal de WhatsApp +55 51 99973-4594 e disponibilizamos além do site www.BraseSul.com.br nossas redes sociais https://www.instagram.com/brasesul/ e www.facebook.com/brasesul.”