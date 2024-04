Fundador e sócio da Thinkseg, Andre Gregori, inicia parceria com Aruana Seguradora

A Aruana Seguradora, com sede no Rio de Janeiro, anunciou parceria com o sócio e fundador da Thinkseg, Andre Gregori, para a implementação de soluções de inovação e desenvolvimento de novos produtos na companhia que tem 20 anos de mercado. “A primeira grande ação da reestruturação é a vinda do Gregori, como presidente do Conselho de Inovação e Desenvolvimento da Aruana”, diz o diretor executivo da seguradora, Paulo Augusto Freitas de Souza.

O diretor executivo da Aruana explica que a companhia está sendo reestruturada para aproveitar o crescimento do setor de seguros no Brasil. “A expansão da arrecadação no mercado de seguros subiu dois dígitos em 2023 e será mantida em 2024. Diante de tantas oportunidades, a perspectiva é de que a empresa alcance 1 bilhão, em prêmios, em até 5 anos”, afirma Souza.

”Estou feliz em aceitar esse desafio, pois vejo o mercado com muitas oportunidades não exploradas. Minha experiência no setor reúne inúmeros componentes para gerar valor à nova estratégia, como, por exemplo, habilidades de inovação, não só tecnológica, mas de precificação, fluxos e, principalmente, atendimento ao cliente. Sabemos bem o que nossos parceiros precisam e o que o cliente final deseja”, diz Gregori, também ex-sócio do BTG Pactual.

Atualmente, a Aruana atua nos ramos de vida, responsabilidade civil facultativa (RCF), responsabilidade civil profissional (RCP) e seguro residencial. No passado, a Aruana Seguradora teve como carro-chefe dos seus negócios o seguro do trânsito DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).

O fundador da Thinkseg explica que o Conselho de Inovação vai transformar os negócios da Aruana Seguradora. O objetivo é estar presente em grandes riscos, novos produtos atrelados aos riscos do mercado de crédito de carbono, presença em plataformas digitais e em programas internacionais. “O modelo que divulgaremos, em breve, será totalmente novo”, diz Gregori.

Os executivos contam que o Conselho será composto por três integrantes na fase inicial. Entretanto, o objetivo é chegar a 7 participantes até o final de 2024. Por enquanto, a fase é de prospecção dos participantes do Conselho em diferentes setores: varejo, bancário, infraestrutura, energia, agronegócio e automobilístico.

