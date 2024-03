Zurich amplia negócios no canal corretor e projeta cenário promissor em 2024

A expansão da parceria com os corretores é um dos pilares de crescimento da Zurich. O investimento da companhia nesta estratégia, combinado com uma consistente expansão geográfica, fez com que a empresa registrasse um sólido resultado no acumulado de 2023. O volume de negócios no canal corretor cresceu 23% no período.

O resultado foi positivo em todos os três subcanais de vendas: na Filial Digital, a alta foi de 168%; via Assessorias 51%; e nas filiais físicas, 16%.

“Foi um ano muito positivo. Todas as nossas diretorias comerciais regionais apresentaram resultados muito positivos de novos negócios. Ampliamos a capilaridade com presença em 20 estados brasileiros, desenvolvemos novos subcanais de vendas e apostamos fortemente no relacionamento com os corretores”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição Brasil da seguradora.

Segundo Benevides, a Zurich expandiu de maneira estratégica, visando a entrada em novas regiões de interesse, bem como o fortalecimento nas regiões em que já estava presente. Ele ressalta que o corretor de seguros é um dos principais parceiros de negócios da companhia e, por isso, foi fundamental consolidar esse relacionamento para entender a jornada do corretor na companhia e proporcionar uma melhor experiência.

“Queremos estar ao lado dos corretores para apoiá-los em seus negócios, permitindo que eles se desenvolvam e possam levar proteção a um número cada vez maior de pessoas. Por isso, investimos no aperfeiçoamento da atividade comercial, por meio de subcanais pensados especialmente para eles. Além disso, também apostamos na simplificação de processos para facilitar o dia a dia desses profissionais, em linha com nosso compromisso em fornecer a melhor experiência para clientes e parceiros de negócio”, diz.

Expansão na base de corretores

A Zurich é uma companhia multilinha e multiproduto, e esse perfil permite que a seguradora invista em estratégias que ajudem o corretor a diversificar o seu portfólio. Além disso, tem atraído mais profissionais para parcerias. Em 2023, houve um crescimento de 25% na base de corretores ativos.

O resultado se refletiu no aumento de 11% na média diária de cotações de seguro auto individual e 26% na quantidade de corretores cotando esse produto, tendo como resultado a evolução de 24,3% dos prêmios emitidos nesse seguro no canal corretor.

Embora este ainda seja o carro-chefe na carteira da maioria dos corretores, outros segmentos também se destacaram em 2023 no canal corretor e são ótimas oportunidades de negócio com um olhar para 2024:

– Seguro Garantia (+77,3%)

– Seguro Residencial (+50,7)

– Auto Frota (+29,7)

– Seguro de Vida (+23,4%)

– Riscos de Engenharia (+10,7%)

“Temos visto uma evolução significativa em nossa base de corretores ativo e na base de corretores cotando mais de um produto. Isso só é possível porque temos uma gama ampla de produtos qualificados, e estamos à disposição dos corretores para ajudá-los em suas estratégias de venda”, enfatiza Benevides.

Atuação em sustentabilidade

A Zurich também entregou resultados significativos com iniciativas voltadas à responsabilidade social e ambiental em seus produtos, processos e serviços.

A seguradora atuou em todas as regiões brasileiras com seu premiado Fundo de Catástrofes, que visa o auxílio a comunidades em situações de emergência ou calamidade pública em função de ocorrências como enchentes, alagamentos e outras situações adversas.

O trabalho conjunto com os times regionais e de sinistros da companhia permitiu a identificação das regiões afetadas e atendimento emergencial completo a populações em diversos desastres, como as chuvas no Nordeste e no Sudeste do país e os ciclones no Sul. Foram mais de 60 mil pessoas impactadas.

“Atender aos nossos clientes nessas situações é nosso papel de negócio, mas prestar apoio a toda a comunidade no entorno é nosso papel social. Entendemos que essa atuação mais ampla é necessária para contribuir para o restabelecimento da região como um todo, e por consequência, para o bem-estar das pessoas e dos nossos parceiros”, opina Benevides.

Ele também ressalta que a companhia investiu em iniciativas como a compensação de carbono no seguro automóvel, a Zurich Resilience Solutions, conjunto de soluções de prevenção que inclui serviços de resiliência climática, e a entrada no mercado de energias renováveis como parte da integração da sustentabilidade ao core business da companhia.

“Estamos em uma jornada de transformação de todo o nosso negócio, tendo a sustentabilidade como pilar estratégico. É um caminho fundamental para a resiliência a longo prazo, e estamos focados em apoiar nossos parceiros nesse processo de transição”, pontua o executivo.

Perspectivas para 2024

Para Benevides, o segmento auto ainda é a principal carteira do corretor focado no varejo. Para potencializar mais negócios neste setor, a estratégia da companhia é ofertar coberturas diferenciadas e produtos simplificados para automóveis, principalmente para o consumidor pessoa física.

O balanço da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) registrou crescimento de 12,02% na venda de veículos automotores em todo o país em 2023. Foram emplacadas 4.108.041 unidades contra 3.667.325 de 2022. Atualmente, o Brasil tem uma frota circulante de 61,2 milhões de veículos e, desse total, apenas cerca de 30% têm seguro, indicadores que reforçam a oportunidade de atuar nesse segmento.

A Zurich também tem planos ambiciosos de iniciativas cross sell, para incremento de outros produtos além do automóvel na base de corretores ativos. O objetivo é ampliar a penetração do produto PME no segmento vida em grupo e aumentar a efetividade nos negócios do produto vida individual.

Além disso, Benevides também vê como fundamental reforçar com o corretor a importância de sensibilizar as empresas para a necessidade de ter coberturas relacionadas aos riscos climáticos, cada vez mais presentes no dia a dia dos empreendedores brasileiros.

“Será um ano muito promissor e com excelentes perspectivas de negócios com os nossos parceiros. Estamos de portas abertas para apoiar os corretores neste novo ciclo”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice