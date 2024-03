Cresce interesse de resseguradoras por risco cibernético na América Latina

Os preços dos seguros comerciais na América Latina aumentaram 8% no quarto trimestre de 2023, em comparação com os 10% do trimestre anterior e contra um 2% no nível global, segundo o Índice do Mercado de Seguros Globais, publicado pela Marsh, um dos negócios da Marsh McLennan. É importante ressaltar que este é o vigésimo quarto trimestre consecutivo no qual se observa um aumento nos preços dos seguros comerciais.

O relatório destaca os indicadores mais relevantes na América Latina. De acordo com o estudo, os seguros patrimoniais aumentaram em 6%, em comparação com os 8% do trimestre anterior, mostrando o primeiro decréscimo em 20 trimestres da série histórica do relatório.

No Brasil, as seguradoras reduziram a capacidade para riscos com limites elevados e registros de perdas.No Chile, o aumento da concorrência entre as seguradoras levou a reduções nas taxas em alguns setores empresariais, como hotéis, construção e universidades. Já no México, as seguradoras continuaram a avaliar as taxas de exposição a catástrofes (CAT) após o furacão de categoria 5 que atingiu Acapulco no final de outubro de 2023.

Os preços dos seguros de responsabilidade civil aumentaram 11% no terceiro trimestre, em comparação com 15% no trimestre anterior. Os aumentos da responsabilidade civil no setor automotivo foram decorrentes da inflação e do aumento de acidentes e furtos. As organizações de risco que exigem capacidade facultativa ou diferentes estruturas de subscrição de seguros também registaram uma ligeira redução nas taxas devido à participação de seguradoras internacionais, novas capacidades de resseguro e concorrência local.

Os preços dos seguros de linhas financeiras e profissionais caíram 2%. A diminuição deve-se em parte ao aumento da concorrência entre as seguradoras por share de mercado, bem como à entrada de novas oportunidades no mercado. Observou-se uma mudança notável por parte das seguradoras em termos de interesse em subscrição para cobrir riscos geopolíticos, tecnológicos e ESG.

O interesse dos resseguradores no seguro cibernético está crescendo na América Latina, de modo que as taxas aumentaram apenas 3%. Há um interesse crescente por parte dos resseguradores, especialmente do Reino Unido, em compreender melhor a região da América Latina. Isso permite uma melhor negociação das condições técnicas e a possibilidade de limites mais elevados. A maioria dos clientes experimentou aumentos nas tarifas. As empresas consideradas pelas seguradoras como tendo bons controles de segurança cibernética e políticas de gestão de risco, em linhas gerais registraram aumentos menores.

Comentando o relatório, Ernesto Díaz, Líder de Placement da Marsh Latin America, diz que “num momento de grande incerteza econômica global, os clientes valorizarão a estabilidade nas taxas de seguros, especialmente no que diz respeito às exposições de ativos físicos. Além disso, há uma maior concorrência entre as seguradoras por riscos bem gerenciados. Dado que o ano de 2024 apresenta desafios geopolíticos e econômicos significativos, estamos trabalhando em estreita colaboração com os nossos clientes e parceiros de negócios, para desenvolver soluções que lhes permitam ser mais resilientes diante dos acontecimentos globais e a tirar partido da melhoria constante das condições de mercado”, afirma.

De acordo com Maria Eduarda Araujo, Diretora de Placement da Marsh Brasil, o setor de seguros está passando por uma mudança em direção a um mercado mais favorável para a maioria das linhas de negócio. “Como resultado, as principais seguradoras estão ajustando suas estratégias e demonstrando maior interesse e apetite por riscos que apresentam uma cultura de seguros bem desenvolvida e resultados satisfatórios. Adaptar-se ao cenário em constante mudança e adotar estratégias que priorizem a gestão de risco, excelência no serviço e soluções centradas no cliente serão fundamentais para alcançar o sucesso nesse ambiente altamente competitivo”.

N.F.

Revista Apólice