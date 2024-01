Planos de saúde fecham 2023 com 51 milhões de beneficiários

O setor de planos de saúde manteve, em 2023, o crescimento significativo em números de beneficiários em suas duas segmentações. De acordo com um levantamento da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), no mês de dezembro o setor totalizou 51.081.018 usuários em planos de assistência médica. É a primeira vez que esse segmento supera a marca dos 51 milhões. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 32.668.175 beneficiários.

Vale destacar também que, em um ano, os planos médico-hospitalares apresentaram crescimento de 957.197 beneficiários em relação a dezembro de 2022. No comparativo de dezembro de 2023 com novembro de 2023, o crescimento foi de 150.118 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.469.502 beneficiários nos 12 meses; e 287.751, na comparação de dezembro de 2023 com novembro de 2023.

Em relação aos dados por estado, no comparativo com dezembro de 2022, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as 26 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Quanto aos dados por faixa etária, observa-se que a faixa de 45 a 49 anos foi a que apresentou o crescimento mais expressivo na assistência médica (240.716 novos beneficiários nos últimos 12 meses), seguido pela faixa etária de 40 a 44 anos (183.201 novos beneficiários). Já as faixas etárias que tiveram maior crescimento nos planos odontológicos foram 45 a 49 anos (aumento de 281.144 beneficiários) e 40 a 44 anos (mais 253.934 beneficiários).

“Esse crescimento no número de beneficiários de planos de saúde acompanha um movimento de aquecimento da economia do País, já que dados preliminares apontam para um crescimento do PIB do Brasil na casa dos 3% em 2023. Outro dado bastante relevante é que 1,9 milhão de empregos formais foram gerados entre janeiro e novembro do ano passado, segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Isso reflete diretamente no aumento do número de beneficiários nos planos coletivos empresariais, que passou de 34,8 milhões em janeiro de 2023 para 36 milhões em dezembro”, analisou o diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes.

Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

As tabelas de evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências estão disponíveis no portal da ANS.

N.F.

