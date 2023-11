Seguro por temporada é opção para quem quer viajar com tranquilidade no feriado

Ter um seguro automóvel é sinônimo de tranquilidade para condutores, principalmente aqueles que gostam ou precisam viajar com frequência. O que pouca gente sabe é que pode contratar o serviço por um período mais curto, com duração de semanas ou mesmo por alguns dias. O seguro por temporada é uma modalidade em que o proprietário pode proteger seu veículo contra roubos e acidentes em situações como, por exemplo, uma viagem durante um feriado prolongado.

A Agger, plataforma de gestão e cotação para corretoras de seguros, revela que a consulta por essa opção específica não é uma prática comum. “O seguro por temporada não é muito conhecido pelos brasileiros. Em linhas gerais, ao contratar um seguro, os condutores optam por um plano anual. Mas existem muitas pessoas que não contratam o seguro, por uma série de motivos, e que têm a opção de deixar o seu veículo protegido em períodos mais curtos, como férias, feriado ou mesmo um final de semana”, afirma o diretor de Operações da Agger, André Marques.

De acordo com a Ouro Verde Seguros, corretora do interior de São Paulo, o preço médio de um seguro automotivo anual de um carro popular, com até três anos de vida útil, sai a partir de R$ 2 mil. Porém, nem todos os condutores estão dispostos a pagar esse valor. Existem aqueles que pouco tiram o veículo da garagem ou os que moram em cidades menores e mais seguras, onde o risco de um acidente ou roubo é consideravelmente menor.

“Esse é um modelo de negócio visto em todo o mundo. As empresas oferecem melhores condições para quem opta por contratos mais longos. Isso acontece em todos os setores, seja em telefonia, internet e, claro, nas seguradoras”, explica Marques.

O condutor que não tem seguro automóvel e quiser viajar tranquilo no feriado, pode fechar um acordo com as seguradoras pelo período específico, pagando muito mais barato do que um plano anual. No Brasil, o seguro temporário é mais utilizado pelas locadoras de veículos. Ao fechar um contrato de locação, a empresa responsável oferece ao cliente a possibilidade de contratar um seguro pelo período acordado, seja relacionado a acidentes, acidentes com terceiros, roubos ou furtos. E cabe ao cliente decidir se vai pagar ou não pelo período em que vai ficar com o carro.

De todo modo, quem estiver pensando em viajar nos feriados de Proclamação da República (15) e Consciência Negra (20), ou mesmo durante as férias de fim de ano, deve pensar bem na própria segurança antes de pegar a estrada. No último feriado prolongado, em 12 de outubro, somente nas estradas estaduais e federais de São Paulo, foram registrados 926 acidentes.

N.F.

Revista Apólice