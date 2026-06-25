Junto utiliza dados públicos para ampliar Seguro Garantia

O crescimento do mercado de Seguro Garantia, impulsionado pelo avanço da infraestrutura, pelo aumento das disputas judiciais corporativas e pela maior demanda por garantias contratuais, tem ampliado a importância da identificação antecipada de oportunidades de negócios.

Com esse objetivo, a Junto Seguros desenvolveu o Fidelize, plataforma que há mais de cinco anos monitora processos judiciais, licitações públicas, concessões e publicações oficiais para identificar potenciais demandas por Seguro Garantia.

A companhia explica a ferramenta acompanha cerca de 4 mil resultados de licitações por mês e realiza o monitoramento automatizado de milhares de processos judiciais e projetos de concessão em todo o país. O sistema permite identificar oportunidades relacionadas ao Seguro Garantia Judicial, contratos públicos e projetos de infraestrutura antes da contratação das garantias. Em 2025, o Fidelize respondeu por aproximadamente 20% da receita da linha de Seguro Garantia da seguradora.

Na prática, a plataforma organiza e cruza informações públicas para apoiar a prospecção comercial em diferentes linhas de negócio. No Seguro Garantia Judicial, monitora processos nas esferas federal e estadual, além de oportunidades relacionadas a depósitos judiciais e disputas fiscais e tributárias.

No segmento tradicional, o sistema acompanha licitações e contratos que exigem garantias para participação ou execução. Já no mercado de concessões e parcerias público-privadas (PPPs), o monitoramento abrange desde estudos e consultas públicas até a publicação de editais e a assinatura dos contratos, permitindo que corretores e parceiros atuem ao longo de todo o ciclo dos projetos.

“Nosso objetivo é ajudar corretores e equipes comerciais a identificar oportunidades de forma estruturada e antecipada. As informações muitas vezes já estão disponíveis publicamente, mas dispersas em diferentes fontes. O Fidelize organiza esses dados e os transforma em inteligência comercial, permitindo uma atuação mais estratégica e ampliando o acesso das empresas às soluções de Seguro Garantia”, afirma Anderson Almeida, Head de Desenvolvimento de Negócios da Junto Seguros.

Além de apoiar as equipes comerciais da companhia, a plataforma oferece ferramentas para os corretores parceiros, como consultas processuais, painéis de acompanhamento e simuladores voltados à identificação de oportunidades e à apresentação das soluções de Seguro Garantia aos clientes.