Zurich leva Caravana a Porto Alegre e Salvador

A Zurich Seguros realiza novas etapas da Caravana Zurich 2026 nas cidades de Porto Alegre e Salvador, iniciativa que combina estratégia comercial no segmento de automóvel, relacionamento com corretores e ações sociais em regiões consideradas prioritárias para o crescimento da companhia.

As duas capitais são vistas como praças relevantes para o mercado de seguros de varejo, por reunirem fatores como densidade populacional, frota significativa de veículos e concentração urbana, características que favorecem a expansão de produtos como automóvel, residencial e vida individual. Na operação da seguradora, Porto Alegre se destaca como a segunda maior filial da região Sul, respondendo por 18,7% do prêmio emitido na diretoria regional. Já em Salvador, houve crescimento de 9,1% no prêmio emitido entre 2024 e 2025, com avanço de 20,9% nas linhas comerciais.

Como parte da Caravana, a companhia oferece 10% de desconto no produto Zurich Automóvel nas duas cidades. Em Porto Alegre, a campanha ocorre entre 23 e 29 de março, enquanto em Salvador será realizada de 29 de março a 4 de abril, com o objetivo de impulsionar cotações e ampliar a presença local. Segundo Nathalia Abreu, gerente executiva de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Zurich, a iniciativa integra diferentes frentes estratégicas. “A Caravana Zurich integra nossa estratégia de fortalecer o canal e ampliar nossa presença regional com foco em linhas pessoais, especialmente automóvel. Ao mesmo tempo em que promovemos a campanha comercial, também nos aproximamos das comunidades locais e dos nossos parceiros de negócios”, afirma.

Além da frente comercial, a ação inclui iniciativas sociais nas duas cidades. Em Porto Alegre, a atividade será realizada na Pequena Casa da Criança, instituição que atua com educação e assistência social para crianças e jovens. “A presença de voluntários e o apoio de empresas que se envolvem com a comunidade são fundamentais para fortalecer o trabalho que realizamos diariamente”, afirma Murilo Priebe, analista de voluntariado da entidade.

Em Salvador, a ação ocorre no Lar Vida, organização dedicada ao acolhimento de pessoas com deficiência. “A iniciativa reforça a importância da parceria entre instituições sociais e empresas comprometidas com o desenvolvimento das comunidades”, destaca Roberto Brito, gerente da instituição.

As atividades incluem ações de recreação com os beneficiários e contam com a participação de colaboradores, corretores e parceiros locais. Para Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros, a proposta da Caravana está na integração entre negócio e impacto social. “Quando conectamos nossa estratégia comercial à atuação social nas regiões onde operamos, fortalecemos o relacionamento com corretores, ampliamos nossa presença local e reforçamos nosso compromisso com um crescimento responsável”, conclui.

A Caravana Zurich 2026 também prevê ações em Recife e Ribeirão Preto ao longo do ano, mantendo o foco em mercados com potencial de expansão no segmento de seguros de varejo.