Wiz Co lucra R$ 201 milhões em 2025 e reduz dívida

A Wiz Co fechou 2025 com o resultado de R$ 201,1 milhões de Lucro Líquido da Controladora, avanço de 25,6% na comparação com 2024, enquanto a Receita Líquida Consolidada anual bateu R$ 1,1 bilhão, um acréscimo de 10,8% sobre o ano anterior. Outro protagonista do resultado anual foi a forte redução da Dívida Líquida da Companhia, que encerra o período em R$ 229,0 milhões, queda de R$ 216,7 milhões quando comparado ao final de 2024.

No que diz respeito ao 4T25, o Lucro Líquido da Controladora fechou em R$ 49,6 milhões, salto de 28,6% na comparação com o 4T24. O destaque no desempenho ficou a cargo do segmento de Seguros, que atingiu R$ 184,3 milhões de Receita, um crescimento de 25,8% sobre o mesmo período do ano anterior. Em termos anuais, a Wiz Co bateu o recorde de Prêmios Emitidos, atingindo os R$ 4 bilhões, alta de 11,7% em relação a 2024.

A empresa fechou o ano de 2025 com redução de 48,6% da dívida líquida, na comparação com o 4T24. “Além do consistente crescimento dos principais indicadores, como Lucro Líquido da Controladora e Lucro Líquido Consolidado, o ano de 2025 ficou marcado como um importante período de desalavancagem do nosso negócio. Essa consistência corrobora com nosso compromisso com a eficiência e a gestão sólida dos recursos”, diz Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

A Receita Bruta de 2025 também bateu recorde e fechou em R$ 2 bilhões, alta de 1,5% na comparação com 2024, enquanto o EBITDA Consolidado da companhia apresentou 7,8% de crescimento sobre o ano anterior, fechando 2025 em R$ 739,3 milhões.

Destaque para as Unidades

Algumas das unidades da Wiz Co desempenharam um papel fundamental no recorde de Prêmios Emitidos ao longo de 2025. Entre elas, a Inter Seguros, que apresentou crescimento de 37,9% em relação a 2024, atingindo R$ 437,2 milhões em prêmios emitidos. A carteira de contratos ativos da unidade apresentou alta de 90,8%, encerrando o ano em 10 milhões.

A consistência comercial da Omni1 também resultou em recorde histórico de prêmio anual: com alta de 42,1 % em relação a 2024, o valor alcançou os R$ 332,5 milhões. O destaque da unidade vai para a emissão dos produtos de Assistência, com crescimento de 54,1% vs 2024.



“Concluímos o ano de 2025 com a certeza de missão cumprida. Olho para o retrovisor e vejo o quanto foi construído neste ciclo, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Mantivemos firme gestão de caixa, desalavancamos a companhia e avançamos em inúmeros indicadores, principalmente dentro do segmento de Seguros. Em vista dos ótimos resultados, nossa proposta é que, sendo aprovado em assembleia, haja a distribuição de dividendos equivalente a 50% do lucro líquido da companhia”, finaliza Marcus Vinícius.

Principais Indicadores Financeiros (Consolidado)

Receita Líquida ex-Comissões: R$ 276,0 milhões no 4T25 (+6,4% vs. 4T24) e R$ 1,1 bilhão no acumulado do ano (+10,8% vs. 2024).

R$ 276,0 milhões no 4T25 (+6,4% vs. 4T24) e R$ 1,1 bilhão no acumulado do ano (+10,8% vs. 2024). EBITDA Consolidado Ajustado: R$ 176,5 milhões no trimestre (+1,1% vs. 4T24) e R$ 739,3 milhões no ano (+7,8% vs. 2024).

R$ 176,5 milhões no trimestre (+1,1% vs. 4T24) e R$ 739,3 milhões no ano (+7,8% vs. 2024). Lucro Líquido (Controladora): R$ 49,6 milhões no 4T25 (+28,6% vs. 4T24) e R$ 201,1 milhões no acumulado anual (+25,6% vs. 2024).

R$ 49,6 milhões no 4T25 (+28,6% vs. 4T24) e R$ 201,1 milhões no acumulado anual (+25,6% vs. 2024). Dívida Líquida: Redução de 48,6% em comparação ao 4T24, encerrando o ciclo de 2025 em R$ 229,0 milhões.

Performance das Unidades de Negócio