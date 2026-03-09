Ultima atualização 20 de março

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9º Encontro de Resseguro entra nos últimos dias de desconto na inscrição

Últimos dias para inscrições no 9º Encontro de Resseguro com desconto

Faltam poucos dias para o encerramento das vendas do segundo lote de ingressos para o 9º Encontro de Resseguro, que será realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2026, no Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro. O evento tem como objetivo debater as principais tendências globais que impactam os mercados segurador e ressegurador, além de fomentar inovações voltadas à sustentabilidade e à resiliência do setor diante de desafios econômicos, geopolíticos e climáticos.

Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e pela Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), o encontro é considerado o principal fórum estratégico da América Latina dedicado à transferência de riscos seguráveis. Ao longo dos dois dias de programação, especialistas irão debater temas como o ambiente regulatório no país, o cenário geopolítico internacional, os impactos das mudanças climáticas e as perspectivas para o mercado de resseguro no Brasil, entre outros assuntos estratégicos.

Dentre os palestrantes confirmados, destacam-se: Rafaela Barreda, presidente da FENABER e Lloyd’s Brasil; Dyogo Oliveira, presidente da CNseg Aloísio Melo, secretário nacional de Mudança do Clima; Bruno Freire, CEO da Austral Re; Carlos Queiroz, diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros (DISUP) da SUSEP; Karsten Steinmetz, CEO da Munich Re; Maria Netto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (ICS); Marcelo Mansur, sócio do escritório Mattos Filho Advogados e professor da Escola de Administração da FGV e da ENS; e Pedro Farme d’Amoed, CEO da Guy Carpenter no Brasil.

Os ingressos do segundo lote, com valor promocional de R$ 3 mil, podem ser adquiridos até o dia 27 de março ou enquanto houver disponibilidade de vagas. Após essa data, o valor dos ingressos passará para R$ 3,5 mil. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento.

O 9º Encontro de Resseguro conta com o patrocínio da Aon, Austral /Re, AXA XL Insurance Reinsurance, BMS Re, Chalfin Goldberg & Vainboim Advogados, Connexus Broker, Confitec, Guy Carpenter, Hannover Re, IRB(Re), Latin Re, Lloyd’s, Mattos Filho, Mello Machado, Munich RE, Peacock Santos Bevilaqua Advogados, Scor, Star e Swiss Re.

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