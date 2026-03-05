Vertical de logística da Seguro Sura Brasil cresce 70%

O transporte rodoviário é o principal modal brasileiro, responsável por 65% da movimentação de cargas no país. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que os caminhões percorrem 1,7 milhão de quilômetros de estradas para garantir o abastecimento da indústria. Diante da relevância do setor e de seus desafios, a Seguros Sura Brasil criou, em 2022, a Serviços Sura com uma vertical logística, a MOVA+. Em 2025, a plataforma registrou um faturamento de R$ 5 milhões, com crescimento de 70% em relação ao ano anterior, consolidando-se como um caso de intraempreendedoríssimo e agilidade.

O hub atua como um ponto de conexão entre transportadores, embarcadores, corretores, seguradoras e fornecedores de soluções. Sua criação visou integrar, facilitar e potencializar as operações logísticas, permitindo que o transportador se concentre nas questões estratégicas do negócio. A iniciativa surgiu para endereçar a dificuldade de transportadores em encontrar e entender serviços de gestão de riscos, como rastreadores e escoltas, de forma clara e centralizada.

A trajetória de crescimento se reflete nos resultados: após faturar R$ 303 mil entre agosto e dezembro de 2022, a MOVA+ alcançou R$ 1,9 milhão em 2023, R$ 2,9 milhões em 2024 e R$ 5 milhões em 2025, mantendo evolução consistente ao longo do período.

“Queremos que nossos clientes tenham acesso às soluções do mercado de forma simples e ágil. Em uma era digital e dinâmica, nosso papel é trazer fluidez, conectividade e inteligência para as operações logísticas”, explica Diego Degan, líder da MOVA+.

Para isso, a plataforma utiliza uma metodologia de qualificação que identifica serviços e parceiros alinhados ao perfil e à necessidade de cada cliente. Entre as soluções estão desde rastreadores até estruturas mais robustas, como carretas blindadas e estacionamentos seguros, reunidas em um ambiente que facilita comparação e contratação. “O segurado tem autonomia para decidir o que contratar. Nosso papel é tornar essa escolha mais simples e rápida”, explica Degan.

Com essa atuação, a MOVA+ amplia o acesso a soluções especializadas e contribui para que transportadores operem com mais previsibilidade e eficiência. Ao reunir conhecimento técnico, tecnologia e parceiros qualificados, a iniciativa também fortalece a profissionalização da gestão logística no país. “Consideramos que a logística vai além do custo: ela envolve saúde, segurança e a garantia de que os serviços contratados sejam efetivamente utilizados”, finaliza o executivo.