Suhai Seguradora amplia cobertura no portifólio auto

A Suhai Seguradora anuncia a ampliação de seu portfólio com a Cobertura Completa da Suhai, novidade que busca expandir as possibilidades de proteção oferecidas aos clientes para as necessidades reais do dia a dia. Com o lançamento, a empresa projeta dobrar o faturamento em até três anos e atingir R$3 bilhões em 2027, estando diretamente conectada à estratégia de crescimento da companhia, que busca aumentar sua presença no mercado de seguros automotivos no país, onde mais de 70% da frota circulante ainda não conta com proteção, segundo dados internos da empresa.

A Cobertura Completa da Suhai passa a incluir a proteção contra danos parciais, além das coberturas já oferecidas pela companhia. A nova modalidade apresenta uma solução alinhada à realidade de grande parcela de clientes, com a possibilidade de indenização ou reparo em situações de avarias que não configuram perda total, como colisões de menor impacto, amassados ou danos causados por fenômenos naturais.

O lançamento é o resultado direto de um processo estruturado de escuta ativa junto a clientes, corretores e demais agentes do mercado, que permitiu mapear demandas reais. A partir desses insights, a solução foi desenvolvida com foco na usabilidade e na aderência às necessidades práticas do dia a dia do condutor, reforçando o compromisso da empresa com a inovação orientada pela democratização e acessibilidade do seguro para o brasileiro. “Acreditamos que democratizar o acesso ao seguro tem a ver com disponibilizar soluções que atendam às necessidades de perfis diversos e ampliem a proteção para mais brasileiros. A nova cobertura foi uma evolução natural do nosso portfólio. A Cobertura Completa da Suhai é foca no que importa, com objetivo de tornar o seguro muito mais possível para as pessoas, respondendo às necessidades reais do dia a dia”, destaca Fernando Soares, CEO da Suhai.

A partir da identificação de demandas concretas e oportunidades de aprimoramento, a seguradora estruturou e conduziu um projeto piloto com testes regionais, realizados ao longo de 2025. Dessa forma, foi possível não apenas avaliar a aceitação do novo produto, mas também seu desempenho operacional, a clareza da proposta e a aderência.

A fase de validação possibilitou ainda ajustes finos antes da expansão, reduzindo riscos e garantindo que o lançamento chegasse ao mercado já alinhado às expectativas reais do público. Em apenas seis meses do projeto piloto, a novidade resultou em uma alta aceitação na carteira atual de clientes, validando o potencial de viabilização do novo produto. A nova cobertura já está disponível em todas as regiões do Brasil e pode ser contratada para carros de passeio, vans e veículos urbanos de carga (VUCs).