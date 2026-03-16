CEO da Porto Seguro destaca expansão em encontro no CCS-SP

A Porto Seguro participou do primeiro almoço do ano do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), realizado em 10 de março, no Terraço Itália. Durante o encontro, a CEO da companhia, Patricia Chacon, apresentou um panorama do desempenho recente da seguradora e destacou a estratégia de expansão no mercado paulista.

A executiva esteve acompanhada por outros representantes do Grupo Porto, entre eles Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing, Emerson Valentim, diretor Comercial Brasil, e Rodrigo Vasconcellos, diretor Comercial Capital e Metropolitana.

Uma das quatro verticais do Grupo Porto, a Porto Seguro registrou faturamento de R$ 21,4 bilhões no último ano e alcançou 17 milhões de clientes. Segundo a executiva, a companhia possui atualmente participação de 38% no mercado de seguros do estado de São Paulo e cerca de 50% na região metropolitana da capital. “A Porto Seguro vive um momento de muito impulso e posição de forte liderança no Brasil, graças ao apoio de vocês, corretores”, afirmou Patricia Chacon. A executiva também destacou a liderança da companhia no estado nos ramos de seguro auto (38%), residencial (39%) e empresarial (33%).

Apesar da posição consolidada, a seguradora busca ampliar sua presença no estado. “Temos apetite para crescer em São Paulo e enxergamos muita oportunidade. Para isso, estamos trabalhando na expansão do portfólio”, disse.

Entre os lançamentos recentes, Patricia mencionou produtos da linha Premium para seguros auto e residencial, além da Proteção Combinada, que permite ao cliente contratar pacotes como Auto + Residencial ou Auto + Residencial + Celular.

Segundo ela, a criação de novos serviços também tem sido orientada pela busca de melhorias na experiência do cliente. “O que mais poderíamos fazer pelos clientes que gostam e confiam na Porto?”. A partir dessa discussão, surgiu o serviço “15min!”, voltado à assistência a segurados de automóvel entre 22h e 5h, com previsão de atendimento em até 15 minutos. O serviço começou como projeto-piloto e já realizou mais de 2 mil atendimentos, além de ter sido implantado em Campinas.

Durante o encontro, Patricia Chacon também interagiu com corretores associados ao CCS-SP e destacou a relevância desse canal para a estratégia comercial da companhia. “Para a Porto, corretor é para sempre”, afirmou. Segundo ela, “escutar o corretor faz parte do DNA da empresa”. A executiva explicou que a companhia criou internamente a iniciativa “A voz do corretor”, voltada à escuta ativa de profissionais do mercado. “Anotamos tudo e lançamos em um sistema online para acompanhamento e garantia de que aquilo que escutamos será executado”, disse. Questionada sobre campanhas de incentivo, Patricia citou a ação “Acelera Seguro Vida”, em vigor em março, que oferece descontos de até 35% para novas contratações. “A Porto cresceu dois dígitos no ramo vida e tem o propósito de crescer ainda mais”, afirmou.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, elogiou a campanha “Acelera Auto Day”, voltada ao seguro automóvel. Segundo a executiva, o produto tem forte relevância para a companhia. “Para a Porto, o auto é uma paixão, está em seu DNA”, disse.

Já o associado Júlio Mendes mencionou os resultados obtidos com a campanha “Fecha com a Porto”, que também impulsionou a venda de outros produtos em sua corretora. Patricia Chacon confirmou o desempenho positivo da iniciativa, focada em estratégias de cross-selling. “Para terem ideia, em 2020 cada cliente Porto tinha em média 1.4 produtos, hoje, está próximo de 2 produtos. O cliente que tem mais produtos é mais fiel à seguradora e ao corretor, porque acaba tendo sua vida inteira coberta pelo seguro”, disse.

Encontro também marcou celebração do Dia da Mulher

Durante o evento, Álvaro Fonseca destacou a presença da Porto Seguro no encontro e ressaltou a participação de uma mulher à frente da apresentação. Mais cedo, o CCS-SP realizou um café especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher com suas associadas.

Na ocasião, o secretário da entidade, Gilberto Januário, leu um texto em homenagem às mulheres e chamou atenção para o aumento dos casos de feminicídio no país. “Não à violência contra as mulheres!”, afirmou, defendendo respeito e proteção às mulheres.