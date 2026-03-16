SindsegNNE completa 70 anos de atuação no mercado de seguros

O Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) celebra 70 anos de atuação em 2026, consolidando-se como uma das principais instituições de representação do mercado segurador nas duas regiões. Fundado em março de 1956, o sindicato surgiu em um momento decisivo da economia brasileira, quando o país passava por um intenso processo de transformação social e produtiva.

Na década de 1950, o Brasil vivia um período de crescimento marcado pela urbanização acelerada e pela implantação de uma base industrial voltada à substituição de importações. Nesse cenário, o Nordeste desempenhava papel relevante. O Recife, escolhido como sede do sindicato e considerado o coração econômico da região naquele período, concentrava uma dinâmica agroindustrial expressiva, impulsionada pela potente cadeia açucareira, além de um polo metal-mecânico e de uma indústria têxtil em expansão.

Foi nesse contexto que se evidenciou a necessidade de uma entidade capaz de representar institucionalmente as seguradoras. Até então, a articulação do setor era realizada por comitês estaduais criados ainda na década de 1940. Com as mudanças econômicas e institucionais do país, e diante de governos marcados por forte presença do Estado na economia, tornou-se claro que essas estruturas já não atendiam às novas demandas do mercado.

“A criação do Sindsegnne representou, portanto, um passo importante para organizar a atuação das seguradoras e fortalecer o diálogo com autoridades públicas e com a sociedade”, aponta o presidente interino do Sindsegnne, Carlos Luna. Desde então, o sindicato tem acompanhado as transformações do setor e contribuído para o desenvolvimento de um ambiente institucional mais equilibrado e favorável ao crescimento do mercado.

De acordo com Luna, a trajetória da entidade está diretamente ligada à importância estratégica do seguro para a economia e para a vida das pessoas. “O seguro desempenha papel fundamental ao potencializar a busca por eficiência na alocação de recursos e oferecer proteção contra eventos incertos que, sem cobertura adequada, podem gerar impactos econômicos severos”, destaca.

Luna também ressalta o caráter transversal da atividade seguradora. De acordo com ele, o setor permeia toda a sociedade, atendendo indivíduos, empresas privadas e governos, e desempenha função essencial na estabilidade econômica e na mitigação de riscos.

Sete décadas após sua fundação, o Sindsegnne segue atuando como articulador institucional do mercado segurador nas regiões Norte e Nordeste. A entidade encerrou 2025 com uma agenda marcada por forte articulação institucional, execução de projetos estratégicos e ampliação do diálogo com o ecossistema regional de seguros. No campo das iniciativas estratégicas, um projeto em especial ganhou força ao longo do ano: o Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática.

A capacitação, inédita e gratuita, foi voltada exclusivamente para os profissionais das seguradoras associadas. O projeto ofereceu encontros virtuais focados em temas essenciais para o desenvolvimento das equipes, como liderança, marketing pessoal, planejamento de vendas, desafios do ambiente corporativo, gestão de equipes remotas, uso de redes sociais nos negócios e educação financeira.

Segundo Carlos Luna, a ação também reforçou a importância da qualificação contínua dos executivos e profissionais do mercado segurador, contribuindo para preparar lideranças mais alinhadas às transformações do setor e às novas demandas da sociedade. “Ao fortalecer a capacitação do mercado, o programa também ajuda a ampliar a disseminação de uma cultura de prevenção de riscos e de proteção financeira, valores cada vez mais necessários para a construção de uma sociedade mais consciente e preparada, especialmente entre as novas gerações”, finaliza o presidente interino.