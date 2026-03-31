Bradesco Seguros certifica oficinas com selo de qualidade

A Bradesco Seguros iniciou mais uma edição do programa Bradesco Seguros Reconhece. A iniciativa, pioneira no mercado de seguros, certifica oficinas da rede referenciada da Seguradora pelo bom serviço e atendimento prestados ao longo do ano. Durante os próximos meses, os estabelecimentos serão avaliados e, ao final de 2026, a Bradesco Seguros concederá os selos Ouro ou Diamante àquelas com melhores desempenhos.

Segundo o Superintendente Sênior de Sinistros da Companhia, Márcio Jordão, a iniciativa, além de reconhecer, incentiva as oficinas automotivas para que não só mantenham o padrão oferecido, mas ainda melhorem a qualidade de sua prestação de serviço e atendimento. “Essa iniciativa traz prospecção aos segurados, terceiros e ao mercado, aumentando a percepção de excelência no atendimento e na prestação de serviço, projetando, assim, o aumento da satisfação e a incrementação de sua utilização pelos nossos segurados”, afirma o executivo.

Para ganharem os selos de reconhecimento, as oficinas deverão atender aos seguintes critérios: volume de atendimento; avaliação dos clientes; prazo médio de entrega; e índice médio de reparação. “A avaliação é feita mensalmente, com apuração contínua de indicadores de desempenho. Além disso, nossas equipes realizam visitas técnicas às oficinas, analisando instalações, processos e métodos de reparação”, explica Jordão.

Segundo o Superintendente, a satisfação dos clientes é um dos critérios mais importantes da avaliação e tem um peso significativo na tomada de decisão final. “O indicador de Pesquisa de Satisfação representa 40% da pontuação final”, indica ele.

Hoje, a Bradesco Seguros conta com mais de 2 mil oficinas referenciadas, distribuídas em todo o território nacional. Dessas, 60 já receberam o Selo Ouro e outras 60 possuem o Selo Diamante.