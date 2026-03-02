OnPoint reduz esforço manual em 70% com IA

A OnPoint Insurtech, plataforma de gestão de seguros empresariais, avança na digitalização do mercado de seguro garantia com a implementação do Agente de Subscrição, solução baseada em Inteligência Artificial voltada à otimização e automação da análise de risco. Embora o lançamento oficial esteja previsto para os próximos meses, a tecnologia já opera em duas seguradoras, está em fase de implantação em uma terceira e conta com lista de espera de outras companhias interessadas.

De acordo com o head de Inteligência de Negócios e Dados da OnPoint, Mathews Paes, a iniciativa busca reduzir o tempo de análise, ampliar a capacidade operacional e padronizar a qualidade técnica das decisões. “Nos pilotos, isso já se traduziu em ganho concreto: redução do esforço manual em etapas críticas, sem abrir mão da decisão técnica humana”, afirma.

Segundo o executivo, dados internos indicam redução de cerca de 70% do esforço manual em fases consideradas críticas do processo de subscrição. “A economia de tempo amplia significativamente a capacidade produtiva das equipes, permitindo que o mesmo time absorva um volume maior de propostas sem necessidade de novos recursos”, destaca.

Para o CEO da OnPoint, Leandro Leite, os resultados demonstram maturidade tecnológica e alinhamento às demandas do setor. “Nos projetos-piloto, a ferramenta já demonstra ganhos expressivos de produtividade e padronização, abrindo caminho para uma nova etapa na gestão de subscrição”, descreve.

Apesar do alto nível de automação, a decisão final permanece sob responsabilidade do profissional. O agente foi desenhado para absorver tarefas repetitivas, como leitura e consolidação de grandes volumes de documentos, liberando o subscritor para análises estratégicas e decisões de maior complexidade. O especialista atua como validador final, podendo acatar ou ajustar a sugestão apresentada pela IA.

“Esses ajustes alimentam continuamente os agentes de IA, promovendo calibração progressiva do aprendizado da máquina. Além disso, o modelo conta com dupla validação, assegurando que nenhuma guideline da companhia seja infringida e garantindo rastreabilidade integral do processo”, explica Mathews.

A empresa destaca ainda que o modelo segue parâmetros alinhados às diretrizes de cada seguradora, o que reduz a dispersão de critérios típica de processos manuais e fortalece a governança e a uniformidade técnica da subscrição.

A arquitetura da solução prioriza segurança da informação e independência operacional. Embora o motor de inteligência seja escalável, os ambientes das seguradoras são isolados, preservando sigilo de dados e regras de negócio específicas.

Com o produto em fase final de validação e indicadores em evolução, a OnPoint aposta na consolidação da IA como ferramenta estratégica para o crescimento sustentável das seguradoras parceiras. O lançamento oficial deve ampliar o interesse do mercado, que já se movimenta para integrar a tecnologia às suas operações.