Newe apresenta programa de fidelidade para corretores

A Newe Seguros anunciou o lançamento do Newe Conecta, novo programa de fidelidade voltado aos corretores parceiros, que entra em vigor no início de março. Com proposta classificada pela companhia como disruptiva no segmento corporativo, a iniciativa busca fortalecer o relacionamento com os parceiros estratégicos e reconhecer os profissionais que mais contribuem para a geração de negócios.

Para participar, os corretores devem se cadastrar na plataforma do programa. Como incentivo inicial, os 250 primeiros inscritos receberão 200 pontos extras.

O programa irá bonificar, ao longo do ano, corretores que se destacarem em volume de prêmio emitido e quantidade de apólices em cinco categorias: Corporate, Middle Market, Varejo, Agronegócio e Assessoria.

A cada bimestre, os participantes poderão acumular pontos e trocá-los por experiências exclusivas. Ao final do ciclo anual, os vencedores de cada categoria serão premiados com uma experiência internacional na Turquia. “O Newe Conecta nasce com o propósito de estreitar ainda mais nossa relação com os corretores, que são protagonistas do nosso crescimento. Queremos ser a seguradora escolhida pelo parceiro não apenas pelas condições comerciais, mas pela experiência, proximidade e reconhecimento. Colocamos o corretor no centro da nossa estratégia para, juntos, colocarmos o cliente no centro do negócio”, afirma Marcos Vinicius Pereira, diretor Comercial da Newe Seguros.

O executivo explica que o programa foi estruturado como uma plataforma de relacionamento contínuo, alinhada ao novo momento estratégico da companhia, que passou recentemente por um reposicionamento de mercado, registrou forte crescimento e resultados consistentes, coroando essa trajetória com benefícios aos parceiros. A proposta é ampliar a base ativa de corretores, fortalecer o reconhecimento da marca e consolidar a Newe como a escolha preferencial dos parceiros.

“No mercado de seguros massificados, programas de relacionamento são tradição. Já entre players corporativos e mais nichados, ainda predominam ações isoladas e de curto prazo. Alinhados ao nosso manifesto de inconformidade e proximidade, queremos dar esse primeiro passo e dividir a jornada com quem já reconhece nosso jeito diferente de fazer”, afirma.

Segundo Pereira, o Newe Conecta vai além de um programa de benefícios e foi concebido para evoluir continuamente, com aprimoramentos ano após ano, acompanhando as transformações do mercado e as necessidades dos parceiros. Com o programa, a companhia consolida sua estratégia de crescimento sustentável baseada em relacionamento, reconhecimento e geração de valor compartilhado.

“Este é apenas o começo. O Newe Conecta foi pensado para crescer junto com nossos parceiros e se tornar, a cada ano, mais relevante e estratégico. Queremos construir uma jornada de longo prazo, em que reconhecimento, proximidade e resultado caminhem juntos, fortalecendo nossa rede e entregando ainda mais valor ao cliente final”, conclui.