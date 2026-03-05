Mês das Mulheres: Zurich une equidade salarial a descontos

A Zurich Seguros anunciou iniciativas que combinam ações internas voltadas à equidade de gênero com condições comerciais em produtos de seguros durante o Mês das Mulheres. A estratégia busca integrar políticas institucionais, governança interna e oferta de soluções ao mercado.

No âmbito institucional, a seguradora estruturou o programa Equal Pay, que determinou a destinação de um terço do orçamento de mérito, que equivalente a R$ 2,5 milhões para mulheres com desempenho destacado e salários abaixo do benchmark. Após comitês de revisão realizados entre janeiro e fevereiro de 2025, a comunicação dos méritos ocorreu em março.

Como resultado, 58% das mulheres da companhia receberam aumento salarial por mérito ou promoção em 2025. Considerando promoções e reajustes, 60% das movimentações foram destinadas a mulheres. Segundo a empresa, o movimento contribuiu para reduzir o gap salarial de -5,94% para -5,49%, o que representa queda relativa de 7,58%.

“Acreditamos que equidade precisa estar conectada a orçamento, metas e governança. Quando a agenda é integrada à estratégia de negócio e acompanhada pela liderança executiva, os resultados aparecem de forma consistente e neste ano, seguimos firmes no propósito desta evolução”, afirma Mônica Matias, superintendente de Talento & Cultura da companhia.

A evolução também é observada na composição da liderança. Em 2026, Brasil e América Latina registraram 37% de participação feminina em cargos de liderança, com dez mulheres assumindo posições estratégicas de decisão, desempenho 35% superior ao benchmark do ranking Great Place to Work 2025. “Participar de um programa estruturado, com mentoria e direcionamento consistentes, ampliou minha visão de carreira e trouxe clareza sobre meus próximos passos. A experiência impulsionou meu autoconhecimento e reforçou minha confiança para evoluir com propósito”, afirma Elisangela Barbosa de Paiva Brito, gerente executiva de Negócios da seguradora.

Condições comerciais no Mês das Mulheres

Na frente comercial, a Zurich Seguros anunciou condições especiais válidas ao longo de março. Entre as ações, está a oferta de até 10% de desconto em Seguro Automóvel, exclusiva para mulheres entre os dias 7 e 9 de março. Para Seguro Celular, a companhia disponibiliza 20% de desconto por meio do cupom 20MULHER, válido para todos os clientes até 14 de março.

Complementando as iniciativas, o programa TEM Saúde, vinculado ao produto Zurich Vida Para Você, oferece até 30 de abril acesso gratuito para mulheres ao serviço de apoio psicológico voltado ao bem-estar e à saúde feminina. O benefício é válido tanto para seguradas que já possuem algum serviço TEM Saúde quanto para novas contratações.

As iniciativas integram a proposta da companhia para o período, baseada no conceito “cuidar de quem cuida”, que busca conectar benefícios ao compromisso institucional com inclusão, saúde mental e segurança psicológica. “Ao trazer uma condição comercial diferenciada, reforçamos que nosso posicionamento não se limita ao discurso. O cuidado precisa estar presente tanto na cultura interna quanto nas soluções que oferecemos aos clientes e parceiros”, complementa Mônica.

A seguradora também ampliou seu programa de mentoria feminina ElaZ, que evoluiu para a agenda Nossas Vozes, ampliando o debate sobre gênero e raça para toda a organização, com participação da alta liderança. A agenda de diversidade é acompanhada por metas executivas e inclui reconhecimento externo no ranking Great Place to Work Diversidade 2025.