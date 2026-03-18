Mapfre renova patrocínio na Porsche Cup Brasil

A Seguradora Mapfre anuncia a renovação de seu patrocínio ao piloto Lineu Pires para a temporada 2026 da Porsche Cup Brasil. A iniciativa integra a estratégia da empresa de investir em jovens talentos do esporte e promover valores como alta performance e dedicação.
“É uma satisfação para a Mapfre manter a parceria, pois, para nós, ela simboliza a busca pela excelência que reconhecemos. Ao apoiar o Lineu fortalecemos nossa presença em um esporte que possui valores que prezamos em nossa companhia, como determinação, foco e superação”, destaca Letícia Matuck, gerente de eventos e patrocínios da Mapfre.
A parceria, que teve início em 2024, acompanha a trajetória do piloto de 26 anos. Em 2025, o competidor encerrou a Carrera Cup na 12ª posição entre 36 carros. Agora, em seu sexto ano consecutivo na categoria, Lineu Pires entra na pista com o suporte visual e institucional da seguradora, que terá sua nova marca e identidade presentes no carro, boxes, vestuário e ações promocionais ao longo do ano. “Contar com a confiança de uma marca global como a Mapfre pelo terceiro ano é um combustível extra para buscar o pódio. É uma honra carregar esse nome no meu macacão e saber que temos valores alinhados dentro e fora das pistas”, destaca Lineu Pires.
Reconhecida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a Porsche Cup foi criada em 2005 e é a primeira divisão do automobilismo de corrida de Porsche no Brasil, que reúne os modelos 911 GT3 Cup e 718 Cayman GT4 Clubsport. “O apoio da Mapfre é fundamental para o meu desenvolvimento em uma categoria tão competitiva. Estou muito focado para este ciclo e pronto para retribuir essa parceria com resultados sólidos e muita garra em cada etapa”, conclui o piloto.