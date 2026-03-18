Arley Boullosa assume como consultor do Sincor-RJ

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) anunciou a chegada de Arley Boullosa como consultor comercial. Com 35 anos de experiência no setor de seguros e 22 anos como professor da Escola de Negócios e Seguros (ENS), o executivo passa a atuar no apoio ao desenvolvimento das corretoras associadas à entidade.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação das corretoras por meio de uma abordagem prática, com foco em temas ligados à gestão e ao crescimento sustentável. Entre os tópicos previstos estão estratégia comercial, modelos de negócios, definição de processos, acompanhamento de metas, gestão de pessoas, formatos de remuneração, canais de captação e distribuição, além de negociações com seguradoras. A proposta é direcionada principalmente às pequenas e médias corretoras, que representam parcela significativa do mercado.

Arley destaca a necessidade de adaptação das corretoras diante das mudanças do setor. “Estamos reiniciando um trabalho no Sincor RJ, mas com um modelo mais moderno e alinhado com as necessidades atuais. Teremos um evento por mês para compartilhar boas práticas e novas oportunidades para expandir na condução de um programa mais completo”.

O movimento ocorre em um momento de ampliação dos serviços oferecidos pelo sindicato, que passa a integrar a consultoria comercial a outras áreas já existentes, como consultoria técnica, jurídica e contábil/fiscal. A atuação será estruturada em três eixos: crescimento profissional, posicionamento competitivo e geração de negócios, com foco no fortalecimento das corretoras.

Ao longo da carreira, o executivo acumulou experiência em seguradoras como Allianz, Bradesco Seguros e AIG, além de ter sido sócio fundador da Moby Corretora e diretor de Ensino do Sincor-RJ. A trajetória inclui atuação em temas que vão da estratégia à gestão de pessoas, com foco na aplicação prática de boas práticas no dia a dia das corretoras. A Moby Corretora, fundada em 2012, atua no segmento de varejo e conta com uma equipe de 36 pessoas, com produção mensal próxima de R$ 3 milhões em prêmios.