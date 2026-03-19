Lojacorr Seguros projeta alta de 20% no Norte de Minas

A Lojacorr Seguros anunciou um plano de expansão para o Norte de Minas Gerais. Com foco estratégico em Montes Claros e cidades vizinhas, a empresa projeta crescimento de 20% no faturamento da região nos próximos 12 meses, impulsionado pela demanda nos setores de agronegócio, logística e proteção patrimonial.

A estratégia conta com a atuação de Marcia Maria Moura Pedrosa, concessionária responsável pela Unidade Vale do Aço da Lojacorr Seguros, que identifica o Norte mineiro como um polo logístico e industrial com influência crescente. Segundo a executiva, o objetivo vai além da expansão dos resultados e inclui o aumento da participação da corretagem de seguros no Produto Interno Bruto (PIB) regional.

Além de reforçar sua presença em Montes Claros, a Lojacorr definiu um cronograma de avanço para cidades estratégicas do interior, englobando municípios como Janaúba, Januária, Capelinha e Pirapora, que desempenham papel relevante na dinâmica econômica da região. “Nosso plano é colorir o Norte de Minas com o suporte da Lojacorr Seguros. Queremos mostrar que, independentemente da distância da capital, o corretor local terá acesso à mesma tecnologia e força de negociação das maiores corretoras do país”, afirma Marcia.

Para sustentar a expansão, a empresa pretende conectar 10 novos corretores parceiros até dezembro. Um dos diferenciais apresentados é o modelo “Máquina de Vendas”, descrito como um ecossistema voltado à automação de processos operacionais.

De acordo com Marcia, a proposta busca reduzir o tempo dedicado a tarefas administrativas e ampliar a capacidade comercial dos profissionais. “Nós removemos o teto de crescimento do profissional. Ele passa a ter processos automatizados e inteligência de dados para focar no que realmente importa: vender e se relacionar com o cliente”, explica.

A estratégia na região está centrada no chamado “corretor empreendedor”. Segundo a executiva, o cenário atual exige profissionais com maior capacidade de negociação junto às seguradoras, algo que tende a ser mais limitado de forma independente.

Quando se conecta à plataforma, o parceiro passa a ter acesso a uma oferta mais ampla de produtos e a ferramentas que permitem atuação mais consultiva, especialmente em proteção patrimonial. A projeção de crescimento também considera características do mercado local. Para Marcia, o perfil do empresário da região valoriza relações de confiança, o que favorece o modelo de atendimento mais próximo.

Com o avanço do agronegócio e a chegada de novas indústrias, a empresa avalia que há espaço para ampliar a oferta de seguros em segmentos ainda pouco explorados.

Embora o seguro automotivo siga como principal porta de entrada, a companhia identifica oportunidades em outras frentes, como o seguro agro, impulsionado pela expansão das atividades agrícolas, além dos seguros de transportes e frotas, ligados ao escoamento da produção, e das soluções de seguro de pessoas e voltadas para PMEs, com foco na proteção financeira e na continuidade dos negócios.