Bradesco Saúde amplia rede e reduz preços em MT

A Bradesco Saúde está ampliando o atendimento da sua rede credenciada no estado do Mato Grosso, com o acréscimo de especialidades e serviços em hospitais e clínicas em Cuiabá e em Várzea Grande, além de incorporação de novos prestadores, para atendimento aos clientes do plano Efetivo, voltado ao mercado local.

Entre as atualizações estão o Hospital Santa Rosa, que possui novas especialidades credenciadas para atendimento em pronto-socorro, além de uma nova estrutura para oncologia; o Femina – Hospital e Maternidade, que também passou a oferecer novas especialidades pela rede do Efetivo; as clínicas Vivere e Do Ben, disponibilizadas na rede para auxiliar no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a Unidade Avançada Santa Rosa, que passou a ter consultas e exames cobertos pelo plano.

Além da rede, a tabela de preços também passou por alterações, com reduções de até 5% nos valores praticados para o plano Efetivo em Mato Grosso. A redução estimula a competitividade do produto na região e tem como preço inicial planos a partir de R$229,78*.

Disponível para empresas a partir de três pessoas, o plano Efetivo abrange o Mato Grosso e se diferencia por garantir cobertura nacional, mas com uma rede desenhada de acordo com a realidade local, com prestadores que são reconhecidos pela qualidade na região. A cobertura contempla consultas, exames, terapias e internação hospitalar, incluindo obstetrícia.

Os investimentos da Bradesco Saúde na região têm contribuído para seu crescimento constante no mercado local. No último ano, a operadora registrou expansão de 3,3% na base de beneficiários no estado do Mato Grosso. O destaque ficou por conta do segmento SPG, que abrange pequenas e médias empresas, com crescimento de 4%.

“O Centro-Oeste é uma região extremamente importante para o país e estratégica para a Bradesco Saúde. Ao reforçar nosso portfólio de produtos competitivos com alcance nacional e olhar regional em mercados com o do Mato Grosso, atendemos a uma demanda do mercado por modelos mais sustentáveis, promovendo o acesso a uma assistência médico-hospitalar de qualidade, com uma excelente relação custo-benefício e a credibilidade da marca Bradesco Saúde”, ressalta Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Além da rede diversificada de prestadores, o plano Efetivo oferece aos clientes mato-grossenses os principais diferenciais da Bradesco Saúde, incluindo soluções digitais e programas voltados à eficiência do cuidado. Entre eles estão o acesso facilitado a psicólogos via aplicativo e a plataforma de telemedicina Saúde Digital. Beneficiários Bradesco Saúde contam ainda com o Clube+Saúde, plataforma de descontos e cashback em produtos e serviços de saúde e bem-estar.

A chegada de novos serviços, especialidades e prestadores à rede do Efetivo faz parte de um constante processo de atualização da estrutura de atendimento, levando em conta as necessidades da população local. Como parte desse movimento, a Bradesco Saúde anunciou, em 2024, a ampliação da rede em municípios do interior do estado que se destacam pela relevância no agronegócio, como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.