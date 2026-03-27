Hero Seguros capta R$ 35 milhões com Headline XP

A Hero Seguros concluiu sua primeira rodada de investimentos com captação de R$ 35 milhões, liderada pela Headline XP, com participação do fundo Actyus. O aporte será destinado à expansão do seguro viagem na América Latina e ao fortalecimento do portfólio no Brasil.

Como reflexo do EBITDA positivo desde o primeiro ano de operação da empresa e da maturidade do negócio, facilitada por experiências anteriores dos founders e da forte sinergia com os investidores, uma parte do investimento é secundário, com a venda de participações dos sócios-fundadores aos investidores.

Com os recursos direcionados ao caixa, a empresa pretende acelerar o seguro-viagem na América Latina e expandir seu portfólio de produtos e serviços no Brasil, que, hoje, além de proteção para viagens, inclui proteção financeira e soluções de garantia estendida.

Fundada em 2022 por Guilherme Wroclawski e Raphael Swierczynski, a Hero Seguros atua no mercado B2B2C, atendendo grandes players de diferentes segmentos. É o caso do setor bancário, com BTG, QI Tech, Ciclic e Daycoval como clientes, e o mercado de turismo, com Copastur, Befly e Voetur na carteira. Além disso, a insurtech alimenta uma rede de mais de 5 mil agências de turismo e corretores de seguros, que emitem seus produtos diariamente através de uma plataforma proprietária.

Raphael tem mais de 30 anos no mercado segurador, com passagens como CEO da QBE Brasil e da Ciclic (BB Seguros), além da Ace (hoje Chubb). Guilherme é empreendedor serial e fundou a SaveMe e a ModaIt, vendidas ao Buscapé em 2010, além de ter participado como investidor-anjo de outras startups de destaque, como a Repassa, brechó online adquirido pela Renner em 2021.

“Em quatro anos, consolidamos 13% de market share no seguro viagem com enterprises e também construímos uma base sólida no segmento de PMEs. O aporte representa um combustível para levarmos ainda mais longe a tese da Hero, com foco na experiência de quem vende e de quem compra nossos seguros”, declara Raphael Swierczynski.

Para Guilherme, o deal atesta a relação de longa data com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio da Headline XP, cultivada no ambiente de inovação nacional. Eles já estiveram juntos em cinco startups, como executivos ou investidores. “Conheci o Romero em 2010, quando o Buscapé comprou minha primeira startup. Desde então, construímos uma visão de negócio que já foi aplicada com sucesso algumas vezes. Na Hero, tivemos o privilégio de escolher nosso novo sócio ao abrir nossa rodada e logo fiz o convite a ele por conta de todo nosso histórico juntos”, diz Guilherme.

“A Hero é uma empresa nova que cresce de forma acelerada mas sempre foi lucrativa, o que nos fez chegar até aqui por conta própria. Com essa rodada, resolvemos realizar um pouco dessas conquistas, mas também trazer recurso financeiro e intelectual para escalarmos ao próximo nível”, acrescenta.

Na visão de Romero, a Hero Seguros gabarita os principais critérios de investimento da Headline XP: time forte, crescimento acelerado e modelo saudável. “Já conhecia o Gui e, agora com o Rapha, vejo a alta qualidade do time, que já levou a empresa a resultados expressivos em um curto espaço de tempo. Enxergamos um enorme potencial para a Hero se tornar uma das insurtechs líderes do mercado e com um negócio ainda mais lucrativo”, comenta.

Até o momento, a Hero ultrapassou 4 milhões de segurados, sendo 1,8 milhão apenas em 2025, representando quase metade de toda a base histórica. Ano passado, a companhia gerou cerca de R$ 300 milhões em prêmios, dos quais 75% vieram de seguro viagem. Os outros 25% foram das novas linhas de proteção financeira e garantia estendida, lançadas em 2025.

Ainda no último ano, a empresa pagou mais de R$ 30 milhões em sinistros, gerenciados por meio da Hero Assist, unidade própria de assistência. Com a operação internalizada, a companhia verticalizou a jornada do seguro e ampliou a capacidade de gestão de dados e experiência do cliente, alcançando o selo RA1000, de reputação máxima no Reclame AQUI, e NPS (Net Promoter Score – métrica de lealdade e satisfação do cliente) de excelência.