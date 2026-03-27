ANSP realiza Noite Acadêmica e empossa 22 novos membros

EXCLUSIVO -A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) reuniu, na noite de quinta-feira (26), em São Paulo, lideranças do mercado segurador para sua tradicional Noite Acadêmica, que marcou a posse de 22 novos membros e a transição de comando da entidade, em um momento de reorganização e reposicionamento institucional.

Mauro Cézar Batista

Na abertura do evento, o acadêmico Mauro Cézar Batista destacou a trajetória da entidade, que completa 33 anos e destacou seu posicionamento como um espaço independente de reflexão técnica. Em sua avaliação, a academia cumpre um papel cada vez mais relevante ao promover debate qualificado, com base técnica e responsabilidade institucional. Segundo ele, a ANSP deve atuar como um ambiente de produção intelectual voltado ao interesse coletivo e ao aperfeiçoamento do setor, ampliando sua interlocução para além do próprio mercado. “Não podemos mais falar somente para nós mesmos. Precisamos dialogar com o Estado e com a sociedade civil”, pontuou.

Outro ponto reforçado ao longo da solenidade foi o papel das cátedras, núcleo estruturante da produção técnica da entidade. Atualmente organizadas em 27 frentes temáticas, elas concentram os estudos e debates da academia em áreas estratégicas do setor de seguros, reunindo acadêmicos e especialistas convidados, na elaboração de conteúdo e propostas. Como reforçado durante o encontro, o engajamento nessas frentes é visto como essencial para sustentar a relevância da ANSP no debate público.

Atual presidente do ANSP, Rogério Guede Vergara

A cerimônia também incluiu o reconhecimento simbólico de acadêmicos que haviam sido empossados de forma virtual durante a pandemia, em 2020, consolidando um movimento de retomada presencial da comunidade acadêmica do seguro.

A noite também marcou o encerramento do mandato da atual gestão, liderada por Rogério Guede Vergara, que destacou avanços institucionais ao longo dos últimos anos. Entre eles, a ampliação da diversidade, a digitalização de processos e o fortalecimento da produção acadêmica.

Sob sua gestão, a Academia compartilhou o histórico de ampliação da sua presença institucional que atuou de forma mais ativa junto ao mercado e ao poder público, participando de consultas e contribuindo tecnicamente para a formulação de políticas. “A academia não apenas observa o mercado, ela ajuda a desenhá-lo com o peso da ciência e da experiência”, frisou. O executivo também destacou a integração entre diretoria e cátedras como um dos principais avanços do período, além do aumento da diversidade de gênero na liderança da entidade.

A nova fase será conduzida por Edmur de Almeida, que assume a presidência com o desafio de ampliar o o debate da academia junto à sociedade. Em seu discurso, ele enfatizou a necessidade de transformar conhecimento técnico em valor percebido, aproximando o debate do consumidor e ampliando o alcance da produção acadêmica. “O grande desafio é produzir conteúdo e entregar para a sociedade, trazendo o consumidor para o debate”, declarou o executivo destacando que a próxima gestão tem a missão de dar continuidade ao processo de modernização da entidade, mantendo o legado construído e ampliando sua capacidade de influência no setor de seguros no futuro.

Presidente eleito para a próxima gestão, Edmur de Almeida

Nicholas Godoy, de São Paulo