GBOEX realiza Encontro Comercial em Porto Alegre

De 24 a 27 de fevereiro, o GBOEX realizou mais uma edição do Encontro Comercial, na sede da instituição, em Porto Alegre (RS). A iniciativa anual tem como foco a atualização de conhecimentos, o alinhamento de estratégias de negócios e o planejamento das áreas de vendas e atendimento para os próximos meses. A programação incluiu dinâmicas, reuniões e workshops voltados a colaboradores das unidades de negócios e pontos de atendimento de diferentes regiões do País.

Na sexta-feira (27), o economista, professor e palestrante da Escola de Negócios e Seguros, André Peres, ministrou a palestra “Seguros para famílias atípicas”. O especialista abordou oportunidades e desafios na oferta de proteção para esse público.

Pai atípico, Peres destacou que existem 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil, conforme dados do Censo, e defendeu que o atendimento a esse segmento pode aliar propósito e desenvolvimento de negócios.

Durante a apresentação, o palestrante falou sobre as etapas enfrentadas pelas famílias após o diagnóstico, como incertezas, medo, culpa, cansaço e solidão, e ressaltou a importância do planejamento financeiro para garantir amparo aos filhos no futuro. “Hoje, tenho a única corretora atípica do mundo”, afirmou, ao relatar sua atuação voltada exclusivamente a esse nicho. Ele também compartilhou orientações sobre atendimento, relacionamento com parceiros que atendem esse perfil de cliente e a necessidade de atualização constante dos profissionais.

Peres é embaixador do movimento nacional Minha Vida Protegida, iniciativa voltada à conscientização sobre proteção e planejamento financeiro por meio de capacitações gratuitas.

Premiação Destaques e Desafio 2025

O encontro foi encerrado com a Premiação Destaques e Desafio 2025, realizada na noite de 27 de fevereiro, no auditório da sede da entidade. A cerimônia reconheceu parceiros de negócios e profissionais das unidades de atendimento em diversas categorias. “Hoje, não estamos aqui apenas para entregar troféus, mas para celebrar a força de quem move esta engrenagem: os nossos corretores parceiros de todo o Brasil e o nosso time comercial, apoiado por todos os integrantes do GBOEX”, afirmou o diretor-presidente da Diretoria Executiva do GBOEX, Ilton Roberto Brum de Oliveira. “Obrigado por acreditarem nos nossos projetos e por defenderem nossa bandeira com tanta maestria nas campanhas do ano passado”, acrescentou.

A superintendente Comercial, Comunicação e Marketing do GBOEX, Ana Maria Pinto, destacou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Cada esforço, cada atendimento, cada decisão tomada com responsabilidade e cuidado faz a diferença. Vocês não realizam apenas um trabalho; vocês transformam vidas”, declarou. “Que este momento seja de celebração, orgulho e reconhecimento por tudo o que representam. Vocês são parte essencial dessa história”, completou.

Ao final da cerimônia, foi anunciado o destino da viagem destinada aos vencedores da campanha deste ano: Malta, no sul da Europa. O evento foi encerrado com um coquetel de confraternização entre premiados e convidados.