Bradesco Saúde amplia atendimento para PMEs

A Bradesco Saúde ampliou sua atuação junto às pequenas e médias empresas ao lançar dois novos canais voltados ao público SPG (companhias com carteiras entre 3 e 199 vidas). A iniciativa tem como objetivo simplificar a gestão dos planos e melhorar a experiência das empresas contratantes. As novas ferramentas (Canal de Apoio ao Contratante e o Espaço do Contratante SPG) estão disponíveis no site da operadora e concentram serviços e informações para tornar os processos mais ágeis e acessíveis.

O Canal de Apoio ao Contratante (CAC) foi estruturado para oferecer atendimento direcionado às demandas administrativas das empresas. Por meio da plataforma, é possível esclarecer dúvidas e realizar solicitações relacionadas a faturamento, movimentação de apólices, inclusão e exclusão de beneficiários, alterações cadastrais, coparticipação, reemissão de boletos, entre outros serviços.

Além disso, o canal permite o acompanhamento das demandas, reforçando o modelo de autoatendimento. “O CAC do Contratante chega para garantir autonomia dos clientes SPG no acesso às informações relevantes de suas contas. Nossa proposta é facilitar o atendimento a um segmento que demanda um contato facilitado e orientado ao autosserviço”, afirma Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

Complementando a estratégia, o Espaço do Contratante SPG foi desenvolvido para oferecer acesso rápido a informações financeiras e operacionais, sem necessidade de login. O ambiente reúne dados como segunda via de faturas, reajustes, movimentações no plano e comunicados relevantes.

A proposta é atender especialmente micro e pequenos empresários que acumulam múltiplas funções na gestão do negócio. “O Espaço do Contratante SPG foi criado para tornar ainda mais prática a gestão dessas informações por parte das pequenas e médias empresas. Muitas vezes, são microempreendedores, com diversas funções, incluindo administrar o plano de saúde da empresa. Sem necessidade de login, com este novo canal, eles têm acesso às informações que facilitam e agilizam a gestão, tornando o processo mais assertivo”, explica Vilardi.

Com a iniciativa, a Bradesco Saúde reforça sua estratégia de digitalização e foco na experiência do cliente, especialmente em um segmento que demanda agilidade, clareza de informações e autonomia na gestão dos benefícios corporativos.