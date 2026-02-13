Yelum Seguradora amplia plataforma Aproveite+ para segurados

A Yelum Seguros, marca do Grupo HDI, anunciou a ampliação da plataforma de benefícios Aproveite+, com a inclusão de novos parceiros nas áreas de mobilidade, serviços automotivos e viagens. A iniciativa integra a estratégia da companhia de agregar serviços complementares à oferta de seguros.

Disponível no Portal do Segurado, a plataforma reúne descontos em serviços do cotidiano. Entre os novos parceiros está a Zletric, que oferece 30% de desconto em recargas em sua rede de eletropostos, com mais de 1.300 carregadores no país. A Autoglass passa a conceder 15% de desconto em lojas da rede, além de serviços adicionais conforme a assistência contratada. Já o Airport Park, estacionamento de longa permanência próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, oferece 15% de desconto na diária e transfer 24 horas.

Os novos benefícios se somam a parcerias já existentes, como descontos na locação de veículos com a Localiza, no Brasil e no exterior, além de condições especiais para aquisição de baterias automotivas com instalação gratuita. “O Aproveite+ foi pensado para ampliar a experiência do seguro e estar presente nos momentos reais da vida dos nossos segurados. Ao reunir parceiros estratégicos e benefícios relevantes, reforçamos nosso compromisso de oferecer soluções que simplificam a rotina e geram economia”, afirma Carla Oliveira, diretora de Produto Auto do Grupo HDI.